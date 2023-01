Trotz Verletzungssorgen in der Abwehr: Kein Neuer mehr eingeplant

Der fromme Wunsch, möglichst ohne Verletzte durch die Vorbereitung zu kommen, wurde für den 1. FC Köln spätestens am Samstag zerstört. Kleinere Vorkommnisse hatten den Ablauf und die Personalplanungen nicht nachhaltig gestört - seit Samstag gilt dies nicht mehr.

Nacheinander fielen Innenverteidiger Luca Kilian und Linksverteidiger Kristian Pedersen mit schweren Muskelblessuren aus, beide werden rund sechs Wochen pausieren müssen. Der Ausfall des Duos lässt die Kölner allerdings nicht auf dem Transfermarkt tätig werden. "Jetzt hoffen wir mal, dass sich kein weiterer Innenverteidiger verletzt", sagt Trainer Steffen Baumgart, "ansonsten fängt unser Kader das auf." Ärgerlich sei dies dennoch, "muskuläre Verletzungen hatten wir bisher nicht so oft", sagte Baumgart und fügte nachdenklich an, dass man sich im Trainerteam Gedanken darüber machen müsse: "Es gibt Sachen, die kann man nicht verhindern. Aber es gibt auch Sachen, da kann man Einfluss nehmen. Man weiß nicht immer, wie und wann. Es hatte sich nichts angedeutet. Wir hoffen immer, dass wir das so gut steuern, dass nichts passiert. Und jetzt ist es in kurzer Zeit dreimal passiert (Jan Thielmann erlitt eine Oberschenkelverletzung, d. Red). Das ist schon ärgerlich für uns."

Skhiri überzeugt

Timo Hübers und Jeff Chabot sind zurzeit erste Wahl für den Rückrundenstart gegen Werder Bremen. Nikola Soldo und Elias "Ele" Bakatukanda aus der U19 der Geißböcke komplettieren das Quartett der Innenverteidiger. Am Samstag rückte nach der nötig gewordenen Umstellung Ellyes Skhiri ins Deckungszentrum und lieferte dort eine beeindruckende Partie ab. "Er spielt fehlerlos", schwärmte FC-Idol Toni Schumacher auf der Tribüne des Franz-Kremer-Stadions, "Ellyes ist einer der Spieler, die gar nicht so sehr auffallen, aber man merkt sofort, wenn sie nicht spielen. Er ist nicht spektakulär, aber unglaublich wirkungsvoll und spielintelligent." Seinen angestammten Platz auf der Sechser-Position wird der tunesische WM-Teilnehmer allerdings nicht verlassen, wie bisher nur für den Dreier-Aufbau zwischen die Innenverteidiger rücken und dann sofort den Weg in die Zentrale suchen.

Baumgart: "Die Jungs haben es richtig gut gemacht"

Für dessen offensive Abteilung empfahlen sich beim 5:0 gegen den belgischen Zweitligisten Lommel SK sowohl Ondrej Duda als auch Mathias Olesen. Hier der routinierte Slowake, der die Führung durch Benno Schmitz anspruchsvoll vorbereitete. Hier der junge Luxemburger, der nach der Pause zwei Treffer erzielte und ein intelligentes Spiel zeigte. "Die Jungs haben es richtig gut gemacht", lobte Baumgart, schränkte allerdings auch ein: "Die Gegner war kein Maßstab." Die Belgier, ein Farmteam von Manchester City, zerfielen früh in ihre Einzelteile, es ging erkennbar jedem Spieler darum, sich so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen - auf Kosten der Mannschaft.

Anders die Kölner, die gefällig kombinierten, einstudierte Abläufe in der Offensive präsentierten und die auch die Tatsache, dass weder Steffen Tigges noch Davie Selke ihre Chancen nicht nutzen konnten, nicht stören sollte. Beide überzeugten in den Bereichen Präsenz, Zweikampf- und Anlaufverhalten. "Irgendwann platzt der Knoten, dann treffen sie", ist sich Toni Schumacher sicher. "Davie hat gemacht, was er machen sollte", lobte auch sein Trainer, der angesichts zweier vergebener Möglichkeiten des Neueinkaufs meinte: "Es kommt nicht von heute auf morgen, er muss den Rhythmus kriegen. Aber er stand in Position. Und ich habe viele gute Offensivaktionen gesehen, nicht nur von ihm."

Baumgart will aus Diehl "einen Bundesligaspieler machen"

Eine Vorbereitung nach Maß absolvierte U19-Spieler Justin Diehl, der zumindest temporär bei den Profis bleiben soll. Diehl unterscheidet sich von den anderen Angreifern, ist sehr kompakt, willig und verfügt über ein gutes Maß an Explosivität im und vor dem Strafraum. Am Samstag legte er nach einem Tiefenlauf ein Tor für Denis Huseinbasic vor, bekam Beifall auf offener Szene, als er ausgewechselt wurde. "Es ist meine Aufgabe, ihn zu einem Bundesligaspieler zu machen", sagte Steffen Baumgart nach der Partie. Ein Satz, der aus seinem Mund klang wie ein Versprechen.