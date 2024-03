Trotz Verletzung: Verlängert der FCK mit Zuck?

Ende Januar riss sich Kaiserslauterns Hendrick Zuck im Training das Kreuzband, die Saison war damit für ihn vorzeitig beendet. Trotz der schweren Verletzung berichtete der 33-Jährige in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung, dass es "wohl Signale" für eine Vertragsverlängerung über die laufende Saison hinaus gebe. Mit einer Entscheidung dürfte aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet werden. "Es ist klar, dass sich der Verein mit Gesprächen über die Zukunft in der aktuellen Situation zurückhält", zeigte Zuck Verständnis für die sich im Abstiegskampf befindlichen Pfälzer. Zuck spielte bereits von 2010 bis 2013 für den FCK und kehrte 2018 wieder auf den Betzenberg zurück. Für die Roten Teufel bestritt er bisher 109 Drittligaspiele, in der 2. Liga kam er 50-mal zum Einsatz.