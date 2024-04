Trotz "herausragender Saison": Düren trennt sich von Wissing und Grund

Der 1. FC Düren wird sich nach Saisonende von seinem bisherigen Trainerduo Carsten Wissing und Martin Grund trennen. Damit hat der neue Sportdirektor Adam Matuschyk sofort eine große Lücke zu füllen.

Der 1. FC Düren hat die vergangenen fünf Regionalliga-Spiele ausnahmslos unentschieden gespielt. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Alles scheint etwas halbgar vor sich hin zu wabern, denn für den FCD geht es schon seit Wochen weder um Auf- noch Abstieg. Zur Wahrheit gehört aber auch: Den frühzeitigen Klassenerhalt bewerten die Dürener Verantwortlichen als Erfolg, sprechen in einer Meldung gar von einer "herausragenden Regionalliga-Saison".

Dennoch gab der Verein am Dienstag bekannt, dass das Trainerduo Carsten Wissing und Martin Grund, das im Oktober nach dem Abgang von Boris Schommers zum MSV Duisburg übernahm, keinen neuen Vertrag erhält. "Diese Entscheidung wurde nach eingehender Beratung zwischen dem Präsidium des Vereins und den Trainern getroffen", teilt Düren auf seiner Facebook-Präsenz mit.

Der neue Sportdirektor Adam Matuschyk muss nun also sofort auf Trainersuche gehen und richtet einstweilen einen Dank an das bisherige Gespann an der Seitenlinie: "Carsten Wissing und Martin Grund haben eine hervorragende Arbeit geleistet und maßgeblich zum Erfolg unseres Teams in dieser Saison beigetragen. Ihre Professionalität und ihr Engagement sind bemerkenswert, und wir sind ihnen für ihren Einsatz zutiefst dankbar."