Neue Schlüsselrolle: Matuschyk wird den 1. FC Düren auch als Sportdirektor lenken

Adam Matuschyk wird für den 1. FC Düren immer wichtiger. Der frühere Bundesliga-Spieler übernimmt die Rolle des Sportdirektors und will darüber hinaus auch weiter in der Regionalliga auf dem Platz stehen.

"Es ist nun Realität geworden", schreibt der 1. FC Düren in einer Meldung und bezieht sich damit auf die neue Doppelrolle für Adam Matuschyk: Der Mittelfeldlenker, der in seiner Karriere 21 Länderspiele für Polen absolvierte und für den 1. FC Köln 52-mal in der Bundesliga auf dem Platz stand, wird die Rolle des Sportdirektors übernehmen. Zudem will der 35-Jährige auch kommende Saison für Düren Regionalliga-Fußball spielen.

"Seine persönlichen Ambitionen und seine Leidenschaft für den Fußball werden auch in seiner neuen Doppelrolle eine treibende Kraft des 1. FC Düren sein", betont der Verein. Parallel sucht der FCD noch nach einem kaufmännischen Experten, der gemeinsam mit Matuschyk künftig die Geschicke der Dürener lenken soll.

Das Ziel sei laut FCD, weiterhin an einer stabilen Position des 1. FC Düren in der Regionalliga zu arbeiten und die Förderung junger Talente sowie die Etablierung des Vereins als Sprungbrett für aufstrebende Spieler als zentrales Element der Vereinsstrategie beizubehalten.