Im Westen viel Bekanntes: Die Regionalliga-Spieler mit der größten Bundesliga-Erfahrung

Marco Terrazzino (Wuppertaler SV)

Marco Terrazzino debütierte am 31. Januar 2009 für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Für die Sinsheimer und den SC Freiburg kam der Deutsch-Italiener auf insgesamt 73 Partien im Oberhaus. In Polen stand er für Lechia Danzig dreimal in der Europa-League-Qualifikation auf dem Feld. Das DFB-Trikot trug der gebürtige Mannheimer in 15 U-Länderspielen. Seit 18. September 2023 heißt Terrazzinos fußballerische Heimat Wuppertaler SV. IMAGO/Nordphoto