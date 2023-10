Neuer MSV-Trainer: Duisburg eist Schommers vom 1. FC Düren los

Der MSV Duisburg hat einen neuen Cheftrainer gefunden: Von Regionalligist 1. FC Düren wechselt Boris Schommers an die Wedau. Der 44-Jährige unterzeichnete zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende.

Die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg gegen Unterhaching (1:0) war beim MSV Duisburg groß. Für Interimstrainer Engin Vural ist trotz des Erfolgs nach vier Spielen Schluss. Denn die Zebras haben Boris Schommers vom 1. FC Düren losgeeist und am Montag als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 44-Jährige unterzeichnete an der Wedau einen Vertrag bis zum Saisonende 2023/24, der sich bei Klassenerhalt um eine weitere Spielzeit verlängert.

Wald: "Die sportliche Lage bleibt weiter ernst und angespannt"

"Der erste Saisonsieg am Samstag hat zwar erst einmal für Erleichterung gesorgt, die sportliche Lage des MSV bleibt aber weiter ernst und angespannt. Wir - Ulf Schott, Peter Mohnhaupt, Thomas Wulf, Chris Schmoldt und ich - sind davon überzeugt, dass Boris Schommers menschlich und fachlich der richtige Mann ist. Er hat einen klaren Plan aufgezeigt, wie wir den Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich bestreiten und den MSV langfristig in die Erfolgsspur zurückführen können", erklärte der MSV-Vorstandsvorsitzende Ingo Wald.

Schommers hatte nach Stationen beim 1. FC Nürnberg und 1. FC Kaiserslautern im November 2022 den Regionalligisten 1. FC Düren übernommen und vor dem Abstieg gerettet. Aktuell belegt der Verein nach einem herausragenden Saisonstart punktgleich mit Tabellenführer Fortuna Köln den zweiten Platz in der Regionalliga West. Über die Wechselmodalitäten haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Schommers: "Hier wird gemeinsam angepackt"

"Schon beim ersten Kontakt war klar: Auf diesen großen und traditionsreichen Verein, mit diesen Fans, will ich mich einlassen. Und die dann folgenden gemeinsamen Gespräche haben mich bestärkt: Das war offen, das war ehrlich, hier wird gemeinsam angepackt, da will ich dabei sein", wird Schommers von seinem neuen Verein zitiert. "Wir wollen jetzt kurzfristig mit harter Arbeit wieder über den Strich und dann weiter den Weg in eine gute und erfolgreiche Zukunft bereiten."

Vural zurück zur U 19

Vural, der nach der Freistellung von Torsten Ziegner interimsweise übernommen hatte, wird künftig wieder die U 19 coachen, teilte der MSV mit. "Mit Boris Schommers für den Profibereich, der über Erfahrungen im Nachwuchsbereich verfügt, sowie Engin Vural als U-19-Trainer, der nun Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt hat, sind die Voraussetzungen für eine noch intensivere Verzahnung zwischen unserem Senioren-Team und dem Nachwuchsleistungszentrum ideal", meinte Wald.