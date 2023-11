Trotz Fanprotesten: Portland holt Neville als Cheftrainer

Phil Neville (46) ist neuer Coach der Portland Timbers. Der MLS-Klub präsentierte den Engländer am Montagabend und stattete ihn mit einem Vertrag bis Ende 2026 aus. Zuvor hatte sich die Fangruppierung Timbers Army eindeutig gegen die Verpflichtung von Neville gestellt. Der ehemalige Frauen-Nationalcoach Englands hatte in der Vergangenheit mit sexistischen Aussagen für Aufsehen gesorgt. In den Augen einiger Portland-Fans passe das nicht zum "Ethos des Klubs".