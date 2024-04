Trotz der Mainzer Mängel - Burkardt baut auf die Positivserie

Mainz 05 stellt gegen Köln in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen weitgehend ein und kassierte prompt den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Trotz des verpassten Matchballs, um den Direktabstieg auszuschließen, schaltet Jonathan Burkardt schnell wieder in den Positivmodus.

Die Rheinhessen können froh sein, den Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Tabellen-17. Köln gewahrt zu haben. In der Schlussphase waren die Gäste einem Sieg näher als der FSV, auch wenn der Ausgleich erst in der Nachspielzeit und per Elfmeter fiel. "Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und unbedingt das zweite Tor machen. Das war das falsche Rezept in der zweiten Halbzeit, das hat den Gegner stark gemacht", analysiert Sportdirektor Martin Schmidt.

"Uns hat der Mut gefehlt"

Auch bei Jonathan Burkardt, der 90 Minuten rackerte, ackerte und wichtige Bälle ablief, ist der Frust zunächst groß, da Mainz wieder auf den Relegationsplatz zurückfiel. "Wir gehen mit negativen Gefühlen raus, weil wir lange geführt und spät den Ausgleich bekommen haben. Da ist man erst einmal niedergeschlagen, vor allem die zweite Halbzeit war nicht gut, wir haben uns hinten reindrängen lassen. Ich kann es mir nicht ganz erklären, uns hat der Mut gefehlt", resümiert der Stürmer.

Nachdem die Gastgeber in den vergangenen Wochen als Jäger erfolgreich waren, waren sie plötzlich die Gejagten und hatten etwas zu verlieren. Die Rollen waren plötzlich vertauscht. "Die Kölner haben um ihr Leben gekämpft, das hat man gemerkt, und uns fehlten die Mittel", so Burkardt. In der aktuellen Form dürfe es nicht passieren, dass die Gäste die Oberhand gewinnen.

"Wir müssen ab morgen wieder alles dafür tun, um in Heidenheim zu gewinnen", schaltet Burkardt schnell wieder in den Positivmodus, der von Trainer Bo Henriksen vorgelebt wird. "Ich glaube, wir sollten schon sehen, dass wir jetzt sechs Spiele ungeschlagen sind, dass wir die fünf Punkte Vorsprung auf Köln gehalten haben", betont der Angreifer.