Trotz anhaltender Verletzungsmisere: Schnorrenberg vor Derby gegen Magdeburg kämpferisch

Das Verletzungspech für den Halleschen FC und Florian Schnorrenberg reißt nicht ab. Und ausgerechnet nun steht das Derby gegen den FC Magdeburg vor der Tür. Doch der Coach denkt nicht daran, schon jetzt die weiße Flagge zu schwenken.

Personell wird das Derby für Schnorrenberg und Halle eine weitere Herausforderung. Seit dem 1:2 in Mannheim am vergangenen Samstag kamen zwei weitere Verletzungen zum Lazarett hinzu. Stammkeeper Sven Müller wird mit einer Fraktur im Sprunggelenk ausfallen, Aaron Herzog erlitt gar einen Kreuzbandriss. "Wenn jeden Tag solche Hiobsbotschaften kommen und die Spieler dann mit Krücken erscheinen und man die Ausfallzeit kennenlernt, dann brauchen wir im Trainerteam ein, zwei Tage, das zu verkraften. Weil es schon große Rückschläge waren", sagte Schnorrenberg auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie gegen Magdeburg.

Dennoch freue sich der Coach auf das Match, denn er weiß: "Derbys haben immer wieder besondere Momente". Er denke beispielsweise an das Finale im Landespokal im Mai (2:3), "als wir nach Rückstand noch zurückgekommen sind, weil wir auch geschafft haben, den Gegner in Zweikämpfe zu bringen. Und das wird auch der Ansatz sein für morgen Abend."

"Zeitnahe" Torhüter-Verpflichtung geplant

Aber Schnorrenberg warnt auch vor der Mannschaft, die in dieser Saison erst zwei Liganiederlagen hinnehmen musste: "Magdeburg spielt wirklich einen guten Ball, das weiß auch jeder. Das wird eine gewisse Kompaktheit erfordern bei uns." Trotzdem: "Eigener Ballbesitz ist nie schlecht und in unseren Spielen haben wir auch gezeigt, dass wir Torgefährlich sind mit 15 geschossenen Toren", erklärt der 44-Jährige. "Von daher wäre es natürlich schön, auch mal wieder eine Null zu halten, was aber nicht bedeutet, dass wir hier zu Hause spielen und vor dem Sechzehner parken werden."

Gerade der Ausfall des Stammkeepers Sven Müller bringt den HFC in die Versuchung, nochmal auf dem Transfermarkt nachzurüsten. Schnorrenberg bestätigte, dass man sich nach externem Ersatz umsehe und eine Verpflichtung anpeile - "Am liebsten sehr zeitnah."