Fraktur im Sprunggelenk: Auch Keeper Müller fehlt dem HFC

Torhüter Sven Müller fehlt dem Halleschen FC in den kommenden Monaten. Der 25-Jährige zog sich in Mannheim eine Fraktur im rechten Sprunggelenk zu - absolvierte die Partie aber dennoch über 90 Minuten.

Dementsprechend überrascht zeigte sich der Keeper von der schweren Verletzung. "Natürlich habe ich gemerkt, dass etwas nicht okay ist im Fuß. Mit einer notwendigen Operation habe ich aber nicht gerechnet und bin demzufolge echt geschockt", so Müller. Beim 1:2 gegen Waldhof Mannheim zog sich der Schlussmann bei einer Rettungstat bereits in der 3. Minute die Fraktur zu, spielte aber bis zum Ende durch. Eine MRT-Untersuchung diagnostizierte den Bruch, wie der Verein am Dienstag mitteilte.



Für die Hallenser ist es bereits die dritte schwere Verletzung binnen weniger Tage. Ebenfalls beim Spiel in Mannheim zog sich Aaron Herzog einen Kreuzbandriss zu und wird bis zum Ende der Saison fehlen. Jan Löhmannsröben erwischte es zuvor mit einem Außenbandriss. Mit Tom Zimmerschied, Sören Reddemann, Jannes Vollert und Toni Lindenhahn fehlen Trainer Florian Schnorrenberg aktuell noch vier weitere Spieler nach Operationen auf unbestimmte Zeit.



Bereits der zweite Wechsel im Tor

"Jetzt bleibt mir nur noch, Tim Schreiber und der Mannschaft alles Gute zu wünschen. Er wird sein Zeug machen. Ich arbeite ab sofort am Comeback und werde die Jungs so gut es geht mental unterstützen", ergänzte Müller, der den Stammplatz zwischen den Pfosten erst nach dem 3. Spieltag von seinem Konkurrenten Schreiber übernommen hatte. Jetzt ist die 19-jährige Leihgabe von RB Leipzig also wieder an der Reihe.