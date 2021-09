HFC-Lazarett füllt sich weiter: Herzog erleidet Kreuzbandriss

Die Verletztenserie beim Halleschen FC reißt nicht ab. Nun hat es Aaron Herzog erwischt.

Als ob das Lazarett in Halle nicht schon voll genug wäre, fällt nun auch noch Aaron Herzog "voraussichtlich bis zum Saisonende 2021/22" aus. Das teilte der HFC am Sonntag mit. Demnach hat sich der 23-jährige Mittelfeldspieler beim Auswärtsspiel in Mannheim (1:2) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und muss sich einer Operation unterziehen.

"Es tut uns unsagbar leid für Aaron, der sich vom ersten Tag an in Halle sichtbar wohlfühlte und sofort zu einem eminent wichtigen Spieler und Taktgeber avancierte", erklärte Sportdirektor Ralf Minge und haderte: "Ich habe schon viel erlebt im Fußball, aber diese Fülle an schweren Verletzungen innerhalb kürzester Zeit in einer Mannschaft ist wohl unerreicht."

Mit Herzog, Jan Löhmannsröben, Tom Zimmerschied, Sören Reddemann, Jannes Vollert und Toni Lindenhahn fehlen Trainer Florian Schnorrenberg aktuell sechs Spieler nach Operationen auf unbestimmte Zeit. Darüber hinaus waren zuletzt auch Louis Samson, Justin Eilers und Fabian Menig nicht einsatzfähig.