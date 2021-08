Trotz "anderer Optionen": Krajnc entscheidet sich für Hannover

Hannover 96 hat einen Neuzugang für die Defensive bekanntgegeben. Aus Italien kommt Abwehrspieler Luka Krajnc (26) - obwohl der offenbar auch andere Optionen hatte.

Wie der Zweitligist am Dienstagnachmittag offiziell bekanntgab, wechselt Krajnc ablösefrei von Frosinone Calcio zu den Niedersachsen und hat dort einen Dreijahresvertrag unterschrieben. In Hannover wird der Slowene mit der Rückennummer 23 auflaufen.

Bereits in der abgelaufenen Saison spielte Krajnc in der 2. Bundesliga, für Fortuna Düsseldorf kam er auf 24 Spiele, zwei Tore und die kicker-Durchschnittsnote 3,33. Zuvor war er für Genua, Cesena, Cagliari und Frosinone neun Jahre lang in der Serie A und Serie B aktiv. Für sein Heimatland Slowenien absolvierte er vier Länderspiele.

Ich hatte andere Optionen. Luka Krajnc

"Luka ist ein groß gewachsener, gestandener Verteidiger, den wir schon lange beobachten und der sehr gut in unser Profil passt", erklärt 96-Sportdirektor Marcus Mann, der auch die Polyvalenz des neuen Abwehrspielers betont: "Er kann im Abwehrzentrum und auf der Linksverteidiger-Position eingesetzt werden. Luka kennt die Liga aus der Vorsaison und kann sich gut auf Deutsch verständigen."

Dass sich Krajnc für Hannover entschieden hat, war laut Vereinsmitteilung nicht unbedingt selbstverständlich. Laut Chefcoach Jan Zimmermann habe man "hart um ihn gekämpft". Auch Krajnc selbst betont: "Ich hatte andere Optionen, habe mich aber bewusst für Hannover 96 entschieden." Welche das waren, wird nicht näher ausgeführt, zu den Gründen sagt Krajnc: "Die Verantwortlichen haben mir den Weg aufgezeigt, den Hannover 96 gehen möchte. Der Klub steht am Beginn einer Entwicklung, die in den kommenden Jahren gemacht werden soll."