Triumphe und Debakel: Klopps Highlight-Spiele als Liverpool-Trainer

Grandiose Triumphe und Debakel gegen Pep Guardiola, wundersame Wenden und ein 2:7: Große Spiele prägen die Ära Klopp in Liverpool. Ein Rückblick mit Brillen, Ecken und Kanten.

Wenn am Sonntag um kurz vor 19 Uhr in Anfield der Schlusspfiff ertönt, ist es vorbei für Jürgen Klopp in Liverpool. Das Match gegen Wolverhampton wird sein 491. und letztes Pflichtspiel als Teammanager der Reds. Über 300 Partien hat Klopp gewonnen, manche spät und spektakulär, besonders wichtige Spiele aber gingen auch dramatisch verloren. Der kicker blickt noch einmal zurück auf einige besonders denkwürdige Auftritte aus den vergangenen gut achteinhalb Jahren mit Liverpool.

17. Oktober 2015: Tottenham Hotspur - FC Liverpool 0:0

9. Spieltag, Premier League: Ganz am Anfang steht Klopp im Mittelkreis im alten Stadion an der White Hart Lane und beobachtet interessiert, wie Gegenüber Mauricio Pochettino seine Tottenham Hotspur aufwärmt. Als "The Normal One" hat sich Klopp eine Woche zuvor in Liverpool vorgestellt, sein Debüt in England verläuft jedenfalls wenig schillernd. Emre Can steht in der Startelf und leitet fast das 1:0 durch Divock Origi ein, am Ende aber muss Simon Mignolet gegen Harry Kane das 0:0 retten. Gegenpressing ist noch in Arbeit.

23. Januar 2016: Norwich City - FC Liverpool 4:5

23. Spieltag, Premier League: Noch keine vier Monate da, schon ein Fall für den Optiker. Norwich und Liverpool liefern sich ein Spektakel, aus 1:3 wird 4:3, dann 4:4. Als Adam Lallana in der fünften Minute der Nachspielzeit das 5:4 für den FC Liverpool schießt, brechen in der Ekstase Dämme und Sehgestell. Kein ganz neuer Unfall, denn 2011 zerdeppert Nuri Sahin bei einem BVB-Jubel schon einmal die Brille des Trainers, der später vorsorgt: Klopp lässt sich 2021 die Augen lasern.

14. April 2016: FC Liverpool - Borussia Dortmund 4:3

Viertelfinale, Europa League: Wieder liegt Liverpool zwei Tore zurück, diesmal 1:3 gegen Klopps Ex-Verein aus Dortmund. Die Reds aber rennen an mit voller Wucht, am Ende köpft Abwehrkante Dejan Lovren eine Flanke von James Milner zum 4:3 ins Netz - Klopp und der Kop flippen aus. Später im Finale in Basel aber gewinnt der FC Sevilla cool mit 3:1 die Europa League, schon das Endspiel im League Cup 2016 ist gegen ManCity verloren gegangen.

9. September 2017: Manchester City - FC Liverpool 5:0

4. Spieltag, Premier League: Pep Guardiola folgt 2016 bei City auf Manuel Pellegrini - nun nimmt ein packendes Trainerduell Fahrt auf, das es schon in der Bundesliga gab. Als die Skyblues Liverpool im Etihad mit 5:0 in der Liga demütigen (zwei Tore Leroy Sané), folgt Monate später die Revanche in der Champions League: Liverpool gewinnt im Viertelfinale furios mit 3:0 und 2:1. Guardiola und Klopp sehen sich ja jetzt häufiger, nie ist es langweilig.

26. Mai 2018: Real Madrid - Liverpool 3:1

Strahlemänner: Cristiano Ronaldo und Zinedine Zidane (re.) nach dem CL-Sieg 2018. IMAGO/Sven Simon

Finale, Champions League: Das bis heute letzte große Fußballspiel in Kiew, der letzte Auftritt von Cristiano Ronaldo für Real Madrid - und das letzte Mal für Loris Karius im Tor des FC Liverpool. Klopp hat den Keeper 2016 aus Mainz geholt, der einer der Schlüssel ist für den Einzug in dieses Finale gegen den Seriensieger der Königsklasse. Es wird ein Albtraum: Sergio Ramos wirft erst Mo Salah auf die Schulter und checkt dann Karius. Der, angeblich noch benommen, rollt Karim Benzema die Kugel vor die Füße und lässt einen Fernschuss von Gareth Bale ins Tor flutschen. Immerhin: Bei Bales Fallrückzieher ist Karius machtlos, trotzdem wird er danach nur noch verliehen. Klopp tröstet sich bis frühmorgens mit Campino und Liedgut der Toten Hosen.

7. Mai 2019: FC Liverpool - FC Barcelona 4:0

Halbfinale, Champions League: "Corner taken quickly!" Es braucht nur diese drei Wörter und jeder Livepool-Fan weiß, worum es geht. Barca hat das Hinspiel 3:0 gewonnen mit einem traumhaften Freistoß von Lionel Messi als Schlusspunkt. Die Reds aber geben sich nicht geschlagen. Divock Origi trifft im Rückspiel früh, nach der Pause stellt der Doppelschlag von Georginio Wijnaldum alles auf null, und dann führt Trent Alexander-Arnold eine Ecke schnell aus, Origi versenkt zum 4:0. Nicht in der Overtime, wie viele heute glauben, sondern in der 79. Minute. Barca ist zu geschockt für eine Reaktion.

1. Juni 2019: FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0

Finale, Champions League: Das zweite Finale in Folge - und nach den Niederlagen 2013 mit dem BVB und 2018 darf Klopp den Henkelpokal nun in Madrid in die Hände nehmen. Salah versenkt früh einen Handelfmeter gegen Tottenham, Origi macht den Triumph perfekt. Nach 2005 gewinnen die Reds wieder die Champions League, erneut wird es eine lange Party, diesmal folgt die Bustour samt Trophäe durch die Stadt.

10. November 2019: FC Liverpool - Manchester City 3:1

12. Spieltag, Premier League: Wieder ein Highspeed-Thriller gegen City und Guardiola. Der 3:1-Sieg gelingt relativ früh in der Saison, doch er bringt Liverpool acht Punkte Vorsprung. Die erste Meisterschaft nach 30 Jahren wird immer greifbarer, nachdem es in der Saison zuvor trotz 97 Punkten (City98) nicht reichte. Im Januar 2019 hatte Liverpool 1:2 bei den Skyblues verloren, einmal fehlen den Reds laut Torlinientechnik nur 11Millimeter zum vielleicht titelentscheidenden Treffer. Als die Meisterschaft schließlich Ende Juni 2020 perfekt ist, müssen Straßen und Stadion wegen Corona leer bleiben.

21. Dezember 2019 FC Liverpool - Flamengo 1:0 n. V.

Erst die CL gewonnen, dann den Weltpokal: Liverpool 2019. imago images/Xinhua

Finale, Klub-WM: Ein Brasilianer trifft gegen die Brasilianer und krönt den FC Liverpool zum Klub-Weltmeister. Roberto Firmino besorgt in der 99. Minute das einzige Tor gegen Flamengo, das sich lange vehement wehrt. Klopp ist nicht nur Weltmeister, sondern wird von der FIFA auch zum Welttrainer gekürt.

4. Oktober 2020: Aston Villa - FC Liverpool 7:2

4. Spieltag, Premier League: Nach drei Siegen zum Saisonstart geht Liverpool bei Aston Villa krachend unter. Jack Grealish, damals Kapitän der Villans, sammelt fünf Scorerpunkte, doch Klopp gibt sich gelassen. "Warum sollte ich jetzt wütend sein?", fragt er. Vielleicht weil seit 70 Jahren kein Meisterteam in England mehr sieben Tore kassierte.

16. Mai 2021: West Bromwich Albion - FC Liverpool 1:2

36. Spieltag, Premier League: Liverpool, mit viel Verletzungspech, läuft Gefahr, einen Platz in der Champions League zu verpassen. Doch der Schlussspurt hat es in sich: Die letzten fünf Spiele gewinnt das Team, besonders in Erinnerung ist ein Tor vom Torwart. Alisson ist bei einer Ecke mit vorn und köpft zum 2:1- Sieg bei West Brom ein. Klopp jubelt welttrainerlich: "What a Worldie!"

28. Mai 2022: FC Liverpool - Real Madrid 0:1

Finale, Champions League: Zwei C beherrschen Klopps viertes Champions-League-Finale: Chaos und Courtois. Erst die gefährlichen Szenen vor dem Stade de France, als durch einheimische Banden und krude Polizeimaßnahmen Dutzende Liverpool-Fans zu Schaden kommen. Nach dem verspäteten Anpfiff domineren zwar die Reds, haben Chance um Chance, doch Reals Keeper Thibaut Courtois ist an diesem Abend in Paris nicht zu schlagen. Neun Monate später im Achtelfinale ist die Angelegenheit hingegen klar. Real gewinnt im Achtelfinal-Hinspiel ultracoool mit 5:2 in Anfield. Neben dem jüngsten 0:3 gegen Bergamo die höchste Europacup-Pleite unter Klopp.

27. August 2022: FC Liverpool - AFC Bournemouth 9:0

4. Spieltag, Premier League: Vor all dem Real-Frust aber gibt es ein Highlight in der Premier League. Nach tristen zwei Punkten aus drei Spielen fertigt Liverpool den AFC Bournemouth mit 9:0 ab, es wird der höchste Sieg in der Ära Klopp, bei dem der amtierende Torschützenkönig Salah kurioserweise ohne Scorerpunkt bleibt. "We want ten", fordern die Fans zwar, doch die Mannschaft belässt es bei einem einstelligen Ergebnis. Zehn Treffer wären ein Novum in der 132-jährigen Klubgeschichte gewesen.

5. März 2023: FC Liverpool - Manchester United 7:0

Was für ein Ergebnis: 2023 schoss Liverpool Manchester United mit 7:0 aus dem Stadion. IMAGO/PA Images

26. Spieltag, Premier League: Einen Vereinsrekord stellt dafür Manchester United an der Anfield Road auf, allerdings keinen, auf den die Beteiligten jemals angesprochen werden möchten. Nie davor und danach haben die Red Devils in der Premier League eine heftigere Niederlage einstecken müssen als bei jenem epischen 0:7. Salah schießt diesmal zwei Tore und bereitet zwei vor. "Peinlich" findet nicht nur United-Verteidiger Luke Shaw das Debakel ausgerechnet beim 60 Kilometer entfernten Erzrivalen. Klopp hat auch diesem Traditionsduell der englischen Schwergewichte eine historische Note verpasst.

25. Februar 2024: FC Liverpool - FC Chelsea 1:0 n. V.

Finale, League Cup: Dieser League Cup sei "die speziellste Trophäe, die ich je gewonnen habe", sagt Klopp nach dem Sieg über den FC Chelsea. Nicht, weil es sein letztes Spiel in Wembley und sein letzter Titel als Trainer des FC Liverpool sein wird. Auch nicht, weil es der dritte Finalsieg über die Blues in Folge ist (davor FA Cup und League Cup im Elfmeterschießen), sondern weil seine Mannschaft so ungewöhnlich besetzt ist. "Es ging darum, was diese Kids dazu beigetragen haben." Elf arrivierte Profis fehlen, also vertraut Klopp auf die Teenager Bobby Clark, James McConnell und Jayden Danns. Das Tor besorgt mit van Dijk zwar ein Haudegen per Kopf, Klopp aber lobt danach vor allem die Jungen. Schließlich sollen sie bald auch ohne ihren Normal One Spektakel in Rot zeigen.