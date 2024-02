Matchwinner van Dijk: Liverpool gewinnt League Cup nach Verlängerung

Der FC Liverpool hat den League Cup gewonnen - und sich mal wieder als Chelsea-Spielverderber gezeigt. In einem packenden Finale köpfte van Dijk die Reds spät in der Verlängerung gegen die Blues zum ersten Titel der Saison.

Der FC Chelsea begann mit derselben Startelf, die zuletzt einen Punkt bei Manchester City geholt hatte (1:1). Weil Jackson erneut in der Spitze begann, musste Nkunku auf der Bank Platz nehmen.

LFC-Coach Jürgen Klopp musste derweil weiterhin auf seinen Top-Star Salah verzichten - und auch Darwin fehlte im Aufgebot der Reds. Den Sturm bildeten Elliott, Gakpo und Luis Diaz. Ex-Stuttgarter Endo begann neben Mac Allister und Gravenberch auf der Sechs.

Liverpool kam gut in die Partie und hatte in den ersten 20 Minuten leichte Feldvorteile. Vor allem mit hohem Pressing stellten die Reds Chelsea immer wieder vor Probleme. Mit Ballverlusten im Aufbauspiel brachten sich die Blues selbst in Bedrängnis. Ein solcher führte auch zur ersten LFC-Chance: Disasi verlor den Ball tief in der eigenen Hälfte und setzte damit Luis Diaz in Szene, der an Petrovic scheiterte (15.).

Palmer verzweifelt an Kelleher - Gravenberch verletzt

In der 21. Minute hatte Chelsea plötzlich die dicke Chance auf die Führung, als Palmer aus kürzester Distanz an Kelleher nicht vorbei kam. Ein Weckruf für die Blues, die in der Folge besser ins Spiel fanden. Gravenberchs verletzungsbedingte Auswechslung - Caicedo sah nach einem harten Foul auf den Knöchel nicht einmal Gelb - spielte den sowieso schon gebeutelten Reds natürlich auch nicht in die Karten.

Sterlings Tor zählt nicht

Nach einem tollen Angriff der Blues drückte Sterling die Kugel dann zur Führung für die Blues über die Linie, doch weil Jackson zuvor hauchzart im Abseits gestanden hatte, zählte der Treffer nach VAR-Eingriff nicht (33.). In den Minuten vor der Pause wurden die Reds dann wieder etwas stärker. Weil Gakpo (41., Pfosten) und Bradley (45.) gute Chanen vergaben, ging es torlos in die Pause.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein packendes Finale: Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, fanden diesen auch und hatten zahlreiche gute Möglichkeiten. Weil der im Abseits stehende Endo Enzo Fernandez wegblockte und damit aus der Sicht des Schiedsrichters ins Spiel eingriff, zählte van Dijks Kopfballtor nach Robertson-Flanke nicht (65.).

Kelleher rettet Liverpool in die Verlängerung

Daher blieb es bis in die Schlussphase torlos, in der die Blues die Schlagzahl erhöhten. Bei den von Verletzungen gebeutelten Reds standen mit Clark, Danns und McConnel nun viele junge Eigengewächse auf dem Feld. Vielleicht auch deshalb fand Chelsea immer wieder Lücken in den Reihen der Klopp-Elf. Disasi (70.), Gallagher (76., Pfosten, 86.), Jackson (88.) und Nkunku (90.+3) hatten allesamt den Siegtreffer auf dem Fuß. Alisson-Ersatz Kelleher erwischte jedoch einen Sahnetag und rettete die Reds mit einigen Glanzparaden in die Verlängergung.

Van Dijk hat das letzte Wort

In den zusätzlichen 30 Minuten übernahm Liverpool dann wieder die Spielkontrolle. Die Klopp-Elf drückte auf den Siegtreffer: Danns (94.) und Elliott (100., 116.) scheiterten jedoch an Keeper Petkovic, der wie sein Gegenüber über sich hinauswuchs. So sah es nach Elfmeterschießen aus, doch van Dijk hatte urplötzlich noch das letzte Wort parat: Bei einer Ecke lief der Niederländer ein und köpfte die Reds in der 118. Minute zum League-Cup-Titel. Damit war der erste von vier möglichen in dieser Saison eingetütet - und der FC Liverpool schlug mit Coach Klopp in einem Finale abermals den niedergeschlagenen FC Chelsea. Schon 2022 im League Cup (11:10 i. E.) und 2022 im FA Cup (6:5 i. E.) hatten die Reds die Blues besiegt.

Beide Teams sind am Mittwoch im FA Cup gefordert. Leeds gastiert bei Chelsea (20.30 Uhr), Liverpool empfängt Southampton (21 Uhr).