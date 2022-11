Trimmel: "Wir wussten, dass es Spiele geben wird, wo wir eine Packung kriegen"

Gerade einmal neun Gegentore hatte Union Berlin vor dem Gastspiel in Leverkusen kassiert - in der BayArena gab's dann gleich fünf weitere. Für die Köpenicker ist das dennoch kein Beinbruch.

Rani Khedira gab zu, dass sich das 0:5 gegen Bayer Leverkusen "beschissen" anfühle und sprach nach dem Verlust der Tabellenführung bei DAZN von einem "Totalausfall. Ein Ausrutscher, der uns einmal passieren darf - und nie wieder." Dennoch sei das kein Beinbruch, wie Kapitän Christopher Trimmel meinte. "Wir wussten, dass es Spiele geben wird, wo wir eine Packung kriegen", so der Österreicher, der darauf verwies, dass das nichts daran ändert, "dass wir eine grandiose Saison spielen".

Dennoch wird man die "Ohrfeige" analysieren - und entsprechende Lehren daraus ziehen, wie Trainer Urs Fischer verriet: "Da gibt es auch das ein oder andere anzusprechen", sagte der Schweizer und dachte dabei wohl im Speziellen an das schwache Defensivverhalten gegen Bayer.

Das war für mich Jugendfußball. Urs Fischer

Der Standard, der zum 1:0 durch Robert Andrich führte, sei "schon unnötig" gewesen. "Das zweite Tor war dann ein Geschenk und beim dritten hat die Restverteidigung nicht funktioniert", monierte Fischer und kritisierte auch, wie sich seine Elf nach dem 0:3 verhalten habe. In solchen Situationen müsse man "eine gewisse Sicherheit an den Tag legen und nicht ins offene Messer laufen", wie es die Eisernen getan hätten: "Das war für mich Jugendfußball. Wenn man sich so anstellt, dann steht es in der Bundesliga auch mal 5:0."

Dennoch verwies auch Fischer auf den bisherigen fast schon traumhaften Saisonverlauf und hakt das 0:5 als Ausrutscher ab, denn: "Die Mannschaft hat es 2022 zu gut gemacht, dass wir lange über diese Niederlage diskutieren." Nun gelte es, sich aufzurappeln und am Mittwoch gegen Augsburg im letzten Heimspiel in diesem Jahr ein anderes Gesicht zu zeigen. "Am Mittwoch wollen wir diesen Totalausfall wiedergutmachen und unseren Fans einen schönen Abschluss bescheren", kündigte Khedira an.

Das wird aber nicht leicht, weiß Fischer. "Wir müssen jetzt gut regenerieren", forderte der Erfolgstrainer und verriet, dass er gegen Augsburg "ein körperliches Spiel" erwartet. "Da musst du Energie haben."