"Traum wird wahr": Brugts schließt sich Barcelona an

Halb Europa war hinter ihr her, der FC Barcelona hat sie bekommen: Das Oranje-Juwel Esmee Brugts wechselt nach Katalonien und unterschreibt bei der Blaugrana einen langfristigen Vertrag.

Bei der Weltmeisterschaft beeindruckte sie mit ihrem Traumtor-Doppelpack gegen Vietnam (7:0), auf den Zetteln der europäischen Topklubs stand Esmee Brugts schon vorher. Neben Vereinen der englischen Women's Super League um Aston Villa, Manchester United und Manchester City hatten auch Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg ihr Interesse an der 20 Jahre alten Offensivspielerin bekundet, deren Vertrag bei der PSV Eindhoven in diesem Sommer ausgelaufen war. Mit der Eintracht sei vor der WM sogar schon eine mündliche Einigung erzielt worden.

Ihre Leistungen während des Turniers in Down Under - Brugts stand in allen fünf Spielen der Niederlande auf dem Platz und traf zweimal sehenswert - brachten ihr dann aber auch ein Angebot des FC Barcelona ein, welches sie nun annahm und sich damit nach eigenen Aussagen einen Kindheitstraum erfüllt. Beim spanischen Rekordmeister und amtierenden Champions-League-Sieger unterschreibt Brugts ein Arbeitspapier bis 2027.

Aus der dritten Liga auf die ganz große internationale Bühne

Ihr fußballerischer Aufstieg ist beachtlich: Mit gerade einmal 16 Jahren wechselte Brugts 2020 vom niederländischen Drittligisten FC Binnenmaas, für den sie seit 2016 spielte, zur PSV Eindhoven und unterzeichnete dort ihren ersten Profivertrag. In ihrer Premierensaison kam sie in 13 von 14 Ligaspielen zum Einsatz (drei Tore, eine Vorlage), verpasste am Ende nur denkbar knapp die Meisterschaft, konnte aber zumindest den Gewinn des KNVB-Pokals bejubeln.

Ließen die Erfolge des Klubs in den Folgejahren nach, nahmen ihre persönlichen immer weiter zu: Am 16. Februar 2022 feierte sie im Rahmen des "Tournoi de France" gegen Brasilien ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft, am 8. April 2022 erzielte sie im WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern (12:0) nach Einwechslung ihr erstes Länderspieltor. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer kam sie in zwei Vorrundenspielen und bei der Viertelfinal-Niederlage gegen Frankreich (0:1) jeweils von der Bank. Ins Herz aller Oranje-Fans schoss sich Brugts endgültig am 6. September 2022, als sie in der Nachspielzeit gegen Island den 1:0-Siegtreffer erzielte und damit den Niederlanden die WM-Qualifikation sicherte.

Brugts wird Geyse-Nachfolgerin

In der abgelaufenen Saison absolvierte sie für die PSV 15 von 20 Ligaspielen und sammelte dabei zehn Scorerpunkte (acht Tore, zwei Vorlagen). Dass sie ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern, die Eridivisie verlassen und sich eine neue Herausforderung suchen würde, das hatte sie schon vor der Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Vor zwei Tagen bedankte sie sich aber noch einmal auf Instagram "für die wunderbare Zeit und all die wertvollen Erinnerungen" bei der gesamten PSV-Familie. Die Trainer, Betreuer, Spielerinnen und Mitarbeiter hätten ihr dabei geholfen, die Spielerin zu werden, die sie heute sei und ihr dadurch ermöglicht, den nächsten Karriereschritt zu gehen.

Und das nun also bei Barça. Die Katalanen gaben die Einigung am Dienstagabend auf der Vereinswebsite und in den sozialen Medien bekannt. Brugts selbst teilte auf Instagram einen Beitrag von sich im Dress der Blaugrana gemeinsam mit einem Bild von ihr als kleines Mädchen im Camp Nou mit der Unterschrift "Hör niemals auf, groß zu träumen".

Im von Qualität nur so strotzenden Kader war nach dem Abgang der Brasilianerin Geyse zu Manchester United ein Platz in der Offensive freigeworden, den die 20-Jährige nun einnehmen soll. Dass sie die Qualitäten dazu hat, stellte sie in den letzten Jahren sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene eindrucksvoll unter Beweis.