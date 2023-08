"Gewinnerin auf großen Bühnen": Geyse wechselt zu ManUnited

Manchester United hat den Transfer von Stürmerin Geyse in trockene Tücher gebracht.

Vom spanischen ins englische Oberhaus: Der seit geraumer Zeit erwartete Wechsel der brasilianischen Nationalspielerin Geyse da Silva Ferreira vom FC Barcelona zu Manchester United ist am Freitag über die Bühne gegangen. Die 25-Jährige stürmt künftig in der Women's Super League.

"Hier bei United zu unterschreiben, bedeutet mir und meiner Familie sehr viel", wird Geyse in der Medienmitteilung der Red Devils zitiert. Ihr künftiger Trainer Marc Skinner bezeichnete den prominenten Neuzugang als "echte Gewinnerin auf großen Bühnen. Sie hat sowohl auf Klubebene als auch international Erfolge gefeiert, ihre Siegermentalität ist ein wichtiger Zugewinn für unser Team vor einer schweren Saison mit vielen Wettbewerben." Mit einem Auswärtsspiel bei Aston Villa steigt ManUnited am 1. Oktober in diese neue Spielzeit ein.

Mit Barça erfolgreich, mit Brasilien gescheitert

Nach dem Gewinn von Meisterschaft und Champions League (3:2-Finalsieg gegen Wolfsburg) mit Barça und nur einer Saison im Dress des katalanischen Renommierklubs zieht Geyse also weiter nach England.

Auf internationaler Ebene kann die Stürmerin auf den Gewinn der Copa America Femenina mit Brasilien im verganenen Jahr verweisen. Kürzlich scheiterte sie mit ihrem Heimatland bei der WM in Australien und Neuseeland überraschend in der Gruppenphase (drei Einsätze, kein Tor).