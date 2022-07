Perisset erlöst Les Bleues: Frankreich im Halbfinale gegen Deutschland

In einem spannenden Viertelfinale setzte sich Frankreich mit 1:0 in der Verlängerung gegen die Niederlande durch und trifft nun auf das deutsche Team. Gegen Oranje ließen "Les Bleues" enorm viele Chancen liegen, gewannen dann aber aufgrund eines Elfmeters.

Frankreichs Trainerin Corinne Diacre nahm im Vergleich zum 1:1 gegen Island fünf Veränderungen vor: In der Abwehrkette sortierte sie Karchaoui, Mbock und Perisset neben Kapitänin Renard ein, dafür wichen Bache, Tounkara und Torrent. außerdem starteten Geyoro und Cascarino für Mateo und Baltimore.

Oranje-Coach Mark Parsons tauschte nach dem 4:1 gegen die Schweiz auf drei Positionen: Die nach Covid-Infektion genesene Miedema ersetzte die verletzte Martens, außerdem starteten Casparij und Pelova für Nouwen und Roord.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams körperbetont ab, dann übernahmen die Französinnen nach und nach das Spielgeschehen. Nach einer Viertelstunde konterten "Les Bleues" über die rechte Seite, Dianis Schuss geriet aber zu schwach. Besser machte es dann Cascarino, die aus 16 Metern van Domselaar zu einer ersten Parade zwang (22.). Eine Zeigerumdrehung später war es Toletti, die die Chance auf die Führung aus acht Metern auf die Ränge jagte.

Doch damit nicht genug des französischen Chancenwuchers in Halbzeit eins. Erst rettete der Pfosten nach einem satten Schuss von Cascarino (27.), dann war es zweimal Innenverteidigerin van der Gragt, die auf der Linie klärte (37., 40.).

Chancen, aber keine Tore in der regulären Spielzeit

Rutschpartie: Niederländerinnen mit vollem Körpereinsatz. AFP via Getty Images

Mit Roord, die für Beerensteyn in die Partie kam, gelang Oranje der bessere Start - gefährlich wurde es aber nicht für das Gehäuse der Französinnen: Die beste Chance hatte Miedema, die aus schwieriger Position drüberzog (56.). Diacre reagierte auf die schwache Anfangsviertelstunde und brachte Bacha für Malard, die direkt Schwung in die Partie brachte. Ihr Schuss zwang van Domselaar zur Parade (66.), die anschließende Ecke brachte sie gefährlich auf Renard, doch reagierte die Oranje-Schlussfrau stark.

In der Schlussphase sank das Niveau merklich, doch in der 85. Minute hatte Geyoro die große Chance auf die Führung, vergab aus einem Meter jedoch kläglich. In der Nachspielzeit war es erneut eine Bacha-Ecke auf Renard, die van Domselaar zu einer Glanzparade zwang (90.+3). Danach war Schluss, es gab Verlängerung.

Janssen foult Diani - Perisset verwandelt fälligen Elfmeter

In der 98. dann die entscheidende Szene: die eingewechselte Mateo überspielte die Abwehrkette mit einem Steckpass und fand Diani, die im Sechzehner von Janssen zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichterin Ivana Martincic entschied zunächst auf Eckball, nach Sichtung der Videobilder stand aber auch für sie fest: Janssen traf nur ihre Gegenspielerin und nicht den Ball - Elfmeter für Frankreich.

Perisset trat an und verwandelte sicher (102.). Van Domselaar war in die richtige Ecke unterwegs, doch der Schuss war zu platziert. In der Folge liefen die Niederländerinnen an, doch so richtig brenzlig wurde es für die Französinnen zu keinem Zeitpunkt. da half es auch nichts, dass bei der letzten Aktion Torhüterin Peyraud-Magnin mit aufrückte, "Les Bleues" brachten die knappe Führung, aber unter dem Strich hochverdiente Führung über die Zeit.

Nun wartet am Mittwoch die DFB-Elf im Halbfinale auf das französische Team, das zum ersten Mal bei einer EM das Viertelfinale überstanden hat. Anstoß in Milton Keynes ist um 21 Uhr (LIVE! bei kicker).