Schweiz im Pech: Niederlande freut sich dank Leuchter auf Frankreich

Der Schweizer Traum vom Viertelfinale ist ausgeträumt. Dabei schnupperten die Eidgenössinnen beim 1:4 gegen Titelverteidiger Niederlande sogar am Weiterkommen, hatten unter dem Strich aber nicht das nötige Quäntchen Glück - und dann kam auch noch ganz viel Pech dazu.

Nils Nielsen wechselte bei den Schweizerinnen im Vergleich zum 1:2 gegen Schweden kein einziges Mal durch. Sein Gegenüber Mark Parsons dagegen rotierte nach dem 3:2-Sieg über Portugal auf zwei Positionen und brachte Nouwen sowie Groenen für Olislagers und Egurrola.

Oranje ging als Favorit ins Match, doch die Schweizerinnen drehten die Rollenverteilung von Beginn an um und agierten offensiv mutig. In den Anfangsminuten tauchte die Nati, unter anderem mit Ex-Wolfsburgerin Bachmann, immer wieder gefährlich im Strafraum von Oranje auf. Maendlys Schuss aus 20 Metern war dabei aber die gefährlichste Aktion (13.), van Domselaar konnte im letzten Moment parieren.

Beerensteyn kriegt keinen Strafstoß

In der 20. Minute dann aber fast der große Schreck für die Schweiz: Die Unparteiische Iuliana Demetrescu (Rumänien) zeigte auf den Punkt. Beerensteyn wurde im Strafraum vermeintlich von Thalmann zu Fall gebracht. Eine falsche Entscheidung und so wurde der Strafstoß vom VAR eingesackt.

Es war nichts desto trotz wie ein Weckruf für die Niederländerinnen, die ab da ebenfalls aktiver wurden, ohne Thalmann so richtig unter Bedrängnis zu bringen. Einzig Martens Kopfball-Versuch (34.) zwang die Nati-Torhüterin zur Parade. Mit dem 0:0 ging es dann auch in die Pause.

Ohne Wechsel ging es in den zweiten Durchgang, allerdings starteten beide Mannschaften mit viel mehr Torlaune in die zweiten 45 Minuten. Den Anfang machten dabei die Niederländerinnen, die aber auch Hilfe durch Crnogorcevic bekamen. Die Schweizerin klärte einen Kopfball von van der Gragt unglücklich ins eigene Tor und brachte so Oranje in Front (49.).

Die Nati mit der schnellen Antwort

Die Nati ließ sich aber davon nicht unterkriegen und schlug nur vier Minuten später zurück: Über Reuteler gelang der Ball zur durchstartendenen Bachmann, die clever wieder in die Mitte zu Reuteler ablegte. Letztere schob im Fallen den Ball vorbei an van Domselaar (53.). Nur wenige Minuten später scheiterte Sow erst an van Domselaar und dann am Pfosten (56.). Die Schweiz hatte zwar Pech, aber weiter Hoffnung.

Dann beruhigte sich die Partie ein wenig, beide Mannschaften schalteten ein, zwei Gänge herunter, ohne, dass das Spiel an Ansehnlichkeit verlor. Mit der Hereinnahme von Leuchter auf Seiten der Niederlande änderte sich der Rhythmus dann aber. Oranje wurde offensiv deutlich gefährlicher und Leuchter machte nur zehn Minuten nach ihrer Einwechslung das 2:1: Nach einer butterweichen Flanke von Olislagers stieg sie hoch und profitierte davon, das Thalmann aus ihrem Kasten ging und so der Ball über die Torhüterin ins Netz flog (84.).

Zwei Minuten später scheiterte Brugts am Pfosten, ehe Pelova die Entscheidung herbeiführte (89.). Ihr Treffer nach einem Freistoß wurde aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung lange geprüft, letztendlich aber gegeben. In der Nachspielzeit machte Leuchter dann noch zwei Tore: Ersteres zählte (90. + 5), das zweite (90. +8) wegen Abseits nicht.

Mit dem Sieg zog Oranje ins Viertelfinale ein, muss aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz zu Schweden als Zweiter der Tabellen gegen Frankreich antreten. Ein schweres Los.