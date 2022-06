"Trauen ihm den Sprung zu": Köln holt Huseinbasic aus Offenbach

Der 1. FC Köln hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Denis Huseinbasic verpflichtet. Der 20-Jährige kommt aus der Regionalliga von Kickers Offenbach.

Schließt sich dem 1. FC Köln an: Denis Huseinbasic. IMAGO/Beautiful Sports

Huseinbasic macht von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch und wechselt im Sommer zum 1. FC Köln. Bei den Rheinländern unterschreibt der Mann von den Offenbacher Kickers einen Vertrag bis 2025.

"Denis Huseinbasic ist ein hochveranlagter junger Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Wir trauen ihm deshalb den enormen Sprung von der vierten in die erste Liga zu. Denis weiß aber, dass er dafür hart an sich und seinen Entwicklungsfeldern arbeiten muss. Unser Trainerteam wird ihm die dafür notwendigen Hilfestellungen und Impulse geben. Gleichzeitig bekommt Denis die erforderliche Zeit, die seine Entwicklung benötigen wird", sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Und der neue Mann fügt an: "Ich bin stolz, zukünftig ein Teil der FC-Familie zu sein und möchte mich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben - vor allem bei meiner Familie. Ich werde mich für den Erfolg der Mannschaft zerreißen und alles daransetzen, dass wir unsere Ziele erreichen. Ich freue mich auf einen tollen Verein mit großartigen Fans in einer geilen Stadt."

Neun Tore in der Regionalliga Südwest

Huseinbasic spielte in der Jugend zunächst für die SpVgg Erbach, Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt. 2018 wechselte der Mittelfeldmann nach Offenbach, wo er in den vergangen zwei Jahren 57-mal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz kam, dabei gelangen ihm neun Tore.