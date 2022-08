Trapp vor dem Supercup: "Das haben wir nicht geschenkt bekommen"

Real Madrid ist der große Favorit im Supercup. Doch Eintracht Frankfurt hat bereits bewiesen, gegen die Granden des europäischen Fußballs bestehen zu können. Torhüter Kevin Trapp erinnert an die Duelle mit dem FC Barcelona.

Aus Helsinki berichtet Moritz Kreilinger

"Wir werden nicht alles wegverteidigen können, dafür ist die Qualität von Real zu groß", erklärte Oliver Glasner vor dem Spiel der beiden Europapokalsieger. Rechts neben dem Trainer saß der Spieler auf dem Podium, auf den es am Ende ankommen wird, wenn Karim Benzema und seine Kollegen die Eintracht-Defensive überwunden haben. Dann muss es Kevin Trapp richten.

Dass er das in genau den Momenten kann, wenn es zählt, hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Seine Glanzparade gegen Ryan Kent in der 118. Minute des Endspiels der Europa League gegen die Glasgow Rangers hat das Elfmeterschießen erzwungen, seine Parade gegen Aron Ramseys Versuch vom Punkt hat das Spiel in Sevilla entschieden.

Einen Tag vor dem Duell gegen die Königlichen in Helsinki präsentierte sich Trapp selbstbewusst. Gelassen beantwortete er die Fragen der Reporter wahlweise auf Deutsch, Englisch oder Spanisch. "Wir dürfen uns mit der vielleicht besten Mannschaft in Europa messen. Es ist eine Belohnung für etwas ganz Großes, etwas Historisches. Wir gehen mit Selbstvertrauen in die Partie, denn wir wissen: Wir haben das Spiel nicht geschenkt bekommen", betonte der 32-Jährige.

Dass mit Real Madrid ein absolutes Schwergewicht auf die Eintracht wartet, schreckt den Routinier nicht ab. Das Starensemble um Benzema und Vinicius Junior verlangt dem Vizekapitän der Frankfurter keine besondere Vorbereitung ab. "Meine Aufgabe ist immer die gleiche. Am Ende geht es darum, dass ich die Bälle halte. Wir kennen die Spieler alle gut. Es ist jetzt nicht so, dass man sie sich im Detail noch einmal anschauen muss", so Trapp.

"Wir wissen, was wir zu tun haben - und wir wissen, was wir besser machen müssen", sagte er mit Blick auf die 1:6-Heimpleite zum Bundesligastart gegen die Bayern. Kompakt stehen, die Räume eng machen und Real keinen Raum zum Kombinieren gehen, nur wenn die Eintracht das schafft, kann die Überraschung gelingen.

"Wir sind in der Lage, auf diesem Level zu performen, wir haben es getan", betonte Trapp. Er meinte das Spiel in Barcelona, den 3:2-Erfolg im Viertelfinale im Camp Nou. "Das war etwas Besonderes, etwas Einzigartiges." Eine solch massive Unterstützung von den Rängen wie in der Hauptstadt Kataloniens, als mehr als 30.000 Fans die Heimstätte des FC Barcelona einnahmen, wird es in Helsinki nicht geben. Sie kann es gar nicht geben, da das Olympiastadion in Helsinki nur rund 36.000 Zuschauern Platz bietet - und der ein oder andere Madrilene soll auch den Weg nach Finnland gefunden haben.

Dennoch wird die SGE-Anhängerschaft auf den Tribünen in der Überzahl sein. "Wir wissen, dass unsere Fans diese Reise nicht auf sich genommen haben, um Sightseeing zu machen. Sie sind hier, um uns zu unterstützen. Sie glauben an uns, das treibt uns an, alles zu geben", erklärte Trapp. Ab 21 Uhr wird sich heute Abend zeigen, ob Eintracht Frankfurt mit dieser Unterstützung erneut Geschichte schreiben kann.