Trapp und Kostic stehen vor der Rückkehr

Vor dem Freitagabendspiel gegen Arminia Bielefeld entspannt sich die personelle Situation bei Eintracht Frankfurt. Torhüter Kevin Trapp ist nach seiner COVID-19-Infektion bereits am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen, Linksaußen Filip Kostic folgt am Donnerstag.

Zuletzt in Augsburg (1:1) wurden die am vergangenen Freitag grenzwertig positiv getesteten Trapp und Kostic schmerzlich vermisst. Zwar zeigte Ersatzkeeper Diant Ramaj über weite Strecken eine souveräne Leistung, beim Gegentor sah er allerdings ziemlich alt aus. Die Fehlentscheidung, das kurze Eck zu öffnen und auf eine Hereingabe in die Mitte zu spekulieren, nutzte Michael Gregoritsch eiskalt aus. Einem erfahrenen Mann wie Trapp wäre das wahrscheinlich nicht passiert.

Links sprang wie schon des Öfteren Timothy Chandler für Kostic ein. Der Rechtsverteidiger machte seine Sache im Großen und Ganzen ordentlich, doch die Wucht und Gefährlichkeit eines Kostic kann er als ausgebildeter Defensivspieler naturgemäß nicht entfalten. Gegen Bielefeld wird Chandler voraussichtlich wieder auf dem rechten Flügel auflaufen. Dort bekam in Augsburg Almamy Toure nach längerer Zeit mal wieder eine Bewährungschance, ließ sie aber verstreichen.

Kleines Fragezeichen hinter Kostic

"Die personelle Situation entspannt sich. Das habe ich letzte Woche zwar ebenfalls gesagt, aber ich hoffe, dass es diesmal auch bis Freitagabend hält. Es sieht sehr erfreulich aus", sagte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Während Trapp nach einer individuellen Einheit am freien Dienstag bereits am Mittwoch ins Mannschaftstraining einstieg, soll am Donnerstag auch Kostic folgen. "Dann entscheiden wir, ob es sinnvoll ist, wenn er schon gegen Bielefeld mitwirkt", kündigt der Trainer an. Ein kleines Fragezeichen steht somit noch hinter dem Flügelflitzer. Doch da es bei der kardiologischen Untersuchung keine Auffälligkeiten gab, spricht viel dafür, dass Kostic in die Elf zurückkehrt.

Hinteregger plagen leichte Probleme im Schambeinbereich

Linksverteidiger Christopher Lenz und Offensivspieler Jens Petter Hauge müssen sich nach ihren Muskelverletzungen dagegen noch in Geduld üben. Zumindest Teile des Mannschaftstrainings konnten sie am Mittwoch jedoch wieder absolvieren. Innenverteidiger Martin Hinteregger plagen derweil leichte Probleme im Schambeinbereich. "Da hat er in den letzten Tagen ein bisschen was gespürt", berichtet Glasner. Sollte er sich dazu entschließen, seinen österreichischen Landsmann gegen die Arminia sicherheitshalber zu schonen, wäre das wohl zu verschmerzen. Schon in Augsburg kam Hinteregger lediglich als Joker; der am Dienstag 38 Jahre alt gewordene Makoto Hasebe hatte den Vorzug erhalten und zentral in der Dreierabwehrkette überzeugt.