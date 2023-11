Trapp: "Es war 90 Minuten ruhig - das hilft uns natürlich nicht"

Die Frankfurter Eintracht hat erst ihr zweites Saisonspiel verloren - und zwar verdient mit 1:2 daheim gegen Stuttgart. Neben dem zu harmlosen Angriff könnte das auch etwas mit den eigenen Fans zu tun gehabt haben.

Als am Samstagabend das Bundesliga-Topspiel zwischen der Eintracht und dem VfB Stuttgart losgegangen war, hatten sich nach den final abgeschlossenen Umbaumaßnahmen im Deutsche-Bank-Park erstmals 58.000 im nun drittgrößten deutschen Stadion versammelt. Allerdings waren zum Anstoß sicher keine 58.000 Zuschauer im Rund versammelt.

Denn viele SGE-Ultras hatten sich plötzlich aus den Blöcken verzogen, um gegen einen aus ihrer Sicht unverhältnismäßigen Polizeieinsatz im Vorfeld zu protestieren. Wie die Polizei Frankfurt auf der Plattform X zwischenzeitlich mitgeteilt hatte, sei es auf dem Stadiongelände zu einer "Eskalation" zwischen rivalisierenden Anhängern beider Teams gekommen - Reizspray-Einsätze inklusive.

Während des Bundesliga-Spiels dann - etwa ab der 20. Minute hatten sich die Blöcke wieder vollständig gefüllt - fiel die Unterstützung für die Adlerträger an diesem Abend gedämpfter aus. Es gab allen voran keinen organisierten Support und insgesamt so gut wie kein Aufbauen von den Rängen.

"Es gab Verletzte"

Ob das am Ende auch Auswirkungen aufs Team auf den Rasen bei der letztlich kassierten 1:2-Niederlage gegen die Schwaben hatte? Eintracht-Vorstand Philipp Reschke konnte das, wie er selbst nach dem Spiel ausführte, "nicht beurteilen". Der auch für Fanangelegenheiten zuständige SGE-Repräsentant konnte dafür aber den aktuellen Stand der Lage ausbreiten: "Der Tag ist zwar noch nicht vorbei und insofern müssen wir noch ein bisschen abwarten, was den weiteren Ablauf auch mit dem Abziehen aus dem Stadion betrifft."

Aber: "Etwa eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn kam es zu massiven Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und unseren Fans im Umlauf der Nordwestkurve. Über den Anlass und Ausgangspunkt gibt es natürlich unterschiedliche Informationen und natürlich auch unterschiedliche Meinungen."

Deswegen werde die Eintracht "in den kommenden Stunden und möglicherweise Tagen jeden Stein umdrehen und jedes Mosaiksteinchen zusammenfügen, um ein genaues Bild davon zu bekommen, wie es zu diesen Szenen kommen konnte. Ich selbst kam eine halbe Stunde vor Spielbeginn dazu und konnte das sozusagen live miterleben. Es gab Verletzte, dem Vernehmen nach eher leicht Verletzte aus verschiedensten Gründen - und wir hoffen, dass es dabei bleibt und diese Information stimmt. Und alles andere wird eine Frage der Aufarbeitung sein."

Trapp über die Stille im Stadion

Kapitän und Torwart Kevin Trapp stellte bei "Sky" fest, dass quasi überall etwas gefehlt hatte - Leidenschaft, Energie und eben auch die Unterstützung auf den Rängen: "Es war ein komisches Spiel, es war wenig Leidenschaft. Es war im Großen und Ganzen - und das auch, als sich Stuttgart zurückgezogen hat - nicht viel. Wir hatten auch keine große Torchance. Es fällt mir wirklich schwer, ein sauberes Urteil abzugeben."

Das war heute nicht da. Kevin Trapp über die sonst gewohnte Unterstützung der eigenen Fans

Dass aber eben vonseiten der sonst lautstarken SGE-Anhängerschaft wenig kam, ging an Trapp ganz und gar nicht vorbei: "Ich kenne die genauen Hintergründe nicht, was genau passiert ist. Am Anfang vor dem Spiel war der Block auf jeden Fall leer, das kennen wir so auch nicht. Es war am Ende 90 Minuten ruhig - das hilft uns natürlich nicht, die Fans sind vor allem in diesem Stadion für uns immer ein Riesenfaktor. Vor allem, wenn es ein knapper Spielstand (wie heute, Anm. d. Red.) ist, wo man die letzten zehn Minuten nochmal anschiebt. Da helfen die Fans natürlich immer mit ihrer Stimmung, doch das war heute nicht da." Vielmehr habe am Ende "eine komische Stimmung auf dem Platz" geherrscht - was neben der ausbleibenden Unterstützung von den Rängen für ihn auch an viel zu wenig Durchschlagskraft offensiv lag.

Polizei mit Fehlinformation?

Fragen warf derweil auch die erste von zwei veröffentlichten Nachrichten der Frankfurter Polizei auf, die auf X von Auseinandersetzungen zwischen SGE- und VfB-Anhängern geschrieben hatte. Reschke konnte diese These aber nicht untermauern: "Den ersten Teil der Nachricht kann ich aktuell nicht nachvollziehen. Ich hab keine Informationen, die das bestätigen könnten. Von keiner Seite."