Trainingsstart ohne Irvine - wegen Hochzeits-Panne

Am Mittwoch startete der FC St. Pauli nach zwei freien und Feier-Tagen in das Unternehmen "Meisterfelge" beim SV Wehen Wiesbaden. Nicht mit an Bord bei der ersten Trainingseinheit nach dem Aufstieg war Jackson Irvine. Der Grund: Eine Hochzeits-Panne.

Der Australier und seine Lebensgefährtin Jemilla hatten eigentlich alles perfekt geplant. Nach den Aufstiegsfeiern hatte das Paar einen Kurz-Trip ins nahegelegene Dänemark geplant, um dort am Dienstag zu heiraten und die Hochzeitsnacht zu verbringen - Irvine wäre somit zum Start in die Trainingswoche am Mittwochnachmittag rechtzeitig wieder in der Hansestadt gewesen

Sein Fehlen war letztlich jedoch abgesprochen und vor allem auch bereits öffentlich angekündigt. Jemilla hatte am Dienstag in ihrer Instagram-Story ein Foto von dem angehenden Brautpaar im Hochzeits-Outfit gepostet, dazu schrieb sie diesen Text: "Wenn du zwei Tage betrunken warst und vergisst, deinen Pass zum Hochzeitstermin mitzunehmen…" Wer von beiden der "Schuldige" war, ging nicht aus dem Post hervor, dafür aber stand darunter: "Dann versuchen wir es eben morgen nochmal."

Erst Aufstieg, dann Hochzeit - emotionale Tage also für St. Paulis emotionalen Anführer, der schon am Sonntag nach dem 3:1 gegen den VfL Osnabrück tiefe Einblicke in sein Innerstes gewährt hatte. Nach einer innigen Umarmung mit Teamkollege Eric Smith hatten den 31-Jährigen die Gefühle übermannt, mitten im Interview in der Mixedzone rang er mit den Tränen und nach Worten, presste schließlich mit tränenerstickter Stimme hervor: "Ich habe meine gesamte Karriere darauf gewartet, Teil eines solchen Vereins und einer solchen Mannschaft zu sein. Meine Emotionen spielen verrückt, so etwas habe ich noch nie gefühlt. Ich spüre Dankbarkeit, Freude, einfach alles."

Als Irvine seine Emotionen wieder halbwegs unter Kontrolle hatte, setzte er mit Landsmann Connor Metcalfe einen australischen Brauch fort. Der hatte angekündigt "so viel wie möglich" trinken zu wollen. Das taten beide dann, wie auf einem Video festgehalten wurde, auch aus ihren Fußballschuhen. Offenbar war es für Irvine genug, um den Überblick zu verlieren, was für eine Hochzeit nötig ist …