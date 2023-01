Trainingslager der DFB-Schiedsrichter - "Dankbarer" Ittrich vor Comeback

Auch die deutschen Schiedsrichter bereiten sich in einem Wintertrainingslager auf den Re-Start der Profiligen vor. Patrick Ittrich ist dabei - und hat sein Comeback vor Augen.

In einer Instagram-Story hatte er zuletzt noch von Mallorca gesprochen, doch es gibt keine Zweifel, dass Patrick Ittrich an diesem Mittwoch im richtigen Flieger sitzen wird: Die DFB-Schiedsrichter bereiten sich im portugiesischen Lagos auf die zweite Saisonhälfte vor. Vom 4. bis 10. Januar absolvieren Ittrich & Co. an der Algarveküste ihr Wintertrainingslager.

Ittrich kennt die Bedingungen vor Ort bereits von früheren Camps. "Ich bin zwar jemand, der beim Trainingsort nicht wählerisch ist, aber man darf schon sehr dankbar sein, dass wir auf dieser Top-Anlage trainieren und in diesem Hotel übernachten dürfen", sagt der Hamburger auf der DFB-Website. "Ich finde, das ist nicht selbstverständlich."

Nach einer rund dreimonatigen Zwangspause wegen einer Verletzung am Mittelfuß ist Ittrich besonders motiviert. "Ich laufe und trainiere derzeit schon wieder und gehe deshalb davon aus, dass ich das meiste mitmachen werde - natürlich in Absprache mit unserem Athletiktrainer Johannes Egelseer", sagt der seit diesem Dienstag 44-Jährige. "Grundsätzlich bin ich aber guter Dinge und auf einem guten Weg. Ich gehe gerade von der Vollbelastung in die Dauerbelastung und hoffe, dass ich zur Rückrunde wieder einsteigen kann."

Ittrich wünscht sich mehr Konsequenz

Bislang leitete Ittrich in dieser Saison lediglich drei Spiele in der Bundesliga (kicker-Notenschnitt 2,0) sowie je eine Partie in der zweiten (Note 2,0) und dritten Liga (3,0). Grundsätzlich haben die deutschen Schiedsrichter allerdings ein durchwachsenes Halbjahr hinter sich. Deshalb wünscht sich Ittrich, "dass wir in Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde an der Einheitlichkeit arbeiten und dass wir im Rest der Saison noch konsequenter agieren".

Und was hatte es nun mit dem kleinen Mallorca-Fauxpas auf sich? "Wahrscheinlich habe ich an Mallorca gedacht, weil mich das schöne Wetter beim Familienurlaub am Fuße der Schwäbischen Alb so sehr daran erinnert hat", lacht er. In Lagos erwarten ihn und die anderen Referees indes ebenfalls frühlingshafte Temperaturen: Rund 18 Grad sagt der Wettbericht voraus.