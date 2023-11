Training mit Folgen: Auch Koch fehlt in Helsinki

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Ausfall für das Conference-League-Spiel am Donnerstagabend zu beklagen, Robin Koch fehlt bei der Reise nach Helsinki. Jessic Ngankam bleibt ebenfalls zu Hause - allerdings nicht wegen einer Verletzung.

Am Dienstag hatte sich Abwehrspieler Tuta mit einer Schulterblessur für die Partie in Finnland bei HJK Helsinki bereits abgemeldet, am Mittwoch teilte die SGE mit, dass auch Robin Koch die Reise zum Conference-League-Spiel nicht mit antreten wird. Der 27-Jährige, der die Eintracht noch beim 6:0-Sieg am 26. Oktober gegen die Finnen als Kapitän auf das Feld geführt hatte, muss verletzungsbedingt passen.

Die Frankfurter teilten mit, dass der Verteidiger "im Mannschaftstraining am Dienstag einen Schlag abbekommen" hat, Koch wird zur weiteren Untersuchung in Frankfurt bleiben. Für Koch, der im Sommer von Leeds United nach Frankfurt gekommen war, ist es das erste Pflichtspiel, das er verpassen wird. Sowohl in der Bundesliga (10 Einsätze), als auch im DFB-Pokal (2) und in der Conference League (3) stand er jeweils in der Startelf, nur im DFB-Pokal verließ er jüngst beim 2:0 bei Viktoria Köln vorzeitig das Feld.

Doch Koch und Tuta sind nicht die einzigen, auf die Trainer Dino Toppmöller in Helsinki nicht zurückgreifen kann. Timothy Chandler fehlt aufgrund einer Erkältung im Aufgebot.

Ngankam bekommt intensives Training verordnet

Nicht dabei ist zudem Jessic Ngankam. Der Angreifer soll laut eines Klubsprechers in den nächsten Tagen intensiv in Frankfurt trainieren und auch die Länderspielpause zur optimalen Vorbereitung nutzen. Toppmöller hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Neuzugang von Hertha BSC noch durchstartet. Aktuell hat im Sturm jedoch Ignacio Ferri Julia die Nase vorne. Der 19-Jährige erzielte zuletzt im Auswärtsspiel bei Union Berlin sein erstes Bundesligator.

