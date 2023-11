Frankfurt muss ohne verletzten Tuta nach Helsinki reisen

Eintracht Frankfurt muss beim Conference-League-Spiel in Helsinki am Donnerstag auf Innenverteidiger Tuta verzichten. Das gaben die Hessen bereits am Dienstag bekannt.

Wenn Eintracht Frankfurt den jüngsten Kantersieg gegen Helsinki am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gerne wiederholen würde, muss die SGE auf Abwehrspieler Tuta verzichten. Beim 6:0-Kantersieg am 26. Oktober hatte der Brasilianer noch 56 Minuten als Rechtsverteidiger in einer Viererkette bestritten und das zwischenzeitlich 4:0 erzielt, ehe ihn Trainer Dino Toppmöller durch Routinier Makoto Hasebe ersetzte.

Im Rückspiel wird Tuta definitiv fehlen, weil sich der 24-Jährige beim jüngsten Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin (3:0) an der linken Schulter verletzt hatte. Die Blessur zog sich der kantige Verteidiger bereits in der ersten Halbzeit zu, biss die restliche Zeit aber auf die Zähne, ehe er mit dem Seitenwechsel durch Hrvoje Smolcic ausgetauscht wurde.

Rückkehr in Bremen?

Wie die Frankfurter am Dienstag mitteilten, hat sich Tuta (kicker-Note 3,0) bei der Aktion eine schmerzhafte Schulterprellung zugezogen, die einen Einsatz im vierten Conference-League-Vergleich in Finnland unmöglich macht. Ob Coach Toppmöller dann am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Auswärtsspiel bei Werder Bremen wieder auf Tuta bauen kann, ließ die Eintracht offen.

Der in Sao Paulo geborene Verteidiger war Ende Januar 2019 in die Mainmetropole gewechselt, um sich in der Saison 2019/20 während einer Leihe zu KV Kortrijk für Höheres zu empfehlen. Insgesamt kommt Tuta für die Eintracht bis dato auf 85 Bundesliga-Einsätze (sechs Tore), sieben in der Champions League, elf in der Europa League und neun im DFB-Pokal. In der laufenden Saison machte er neun von zehn möglichen Bundesliga-Partien und stand dabei immer in der Frankfurter Startelf (kicker-Notenschnitt 3,39).