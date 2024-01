Trainerwechsel in Kottern: Ex-Profi Dausch beerbt Wiblishauser im Sommer

Trainerwechsel in der Bayernliga Süd: Beim TSV Kottern wird Frank Wiblishauser sein Traineramt im Sommer an den spielenden Co-Trainer und Ex-Profi Martin Dausch übergeben.

Mit dem TSV Kottern spielt Frank Wiblishauser bislang eine zufriedenstellende Saison in der Bayernliga Süd. 32 Punkte sammelte der TSV bislang in 20 Partien und steht mit einem gesunden Polster zu den Abstiegsplätzen im gesicherten Tabellenmittelfeld. Dennoch wird der Trainerstuhl bei der bayerischen Schwaben im Sommer neu besetzt. Wiblishauser wird das Zepter an seinen spielenden Co-Trainer und Ex-Profi Martin Dausch übergeben. Das gab der Fünftligist am Mittwochabend bekannt.

Wiblishausers Entscheidung, die zweite Amtszeit beim Bayernligisten zu beenden, resultiert hauptsächlich aus dem zeitlichen Aufwand, den der Bayernliga-Alltag verlangt. In der Zukunft möchte er nun seiner Familie und dem Beruf mehr Zeit widmen. Die Vereinsverantwortlichen bedauern seinen Abschied, betonen jedoch den Wunsch, die laufende Saison erfolgreich abzuschließen und Wiblishauser einen würdigen Abschied zu ermöglichen.

Ex-Profi rückt an vorderste Front

Wird im Sommer zum Cheftrainer befördert: Ex-Profi Martin Dausch IMAGO/Nordphoto

Der neue Trainer Dausch, der in seiner Zeit als Spieler auf über 100 Drittliga- und 68 Zweitliga-Einsätze kommt, wird seine Aufgaben ab der Spielzeit 2024/2025 offiziell übernehmen. Zudem wird ein neuer Co-Trainer gesucht, der die Position von Rainer Höbel ab Sommer einnehmen soll.

Der TSV 1874 Kottern startet mit einem nahezu vollständigen Kader in die Vorbereitung auf die verbleibenden Spiele der Bayernliga-Saison. Am 24. Februar steht das Nachholspiel gegen den TSV Landsberg an, zuvor sind Testspiele gegen den Bezirksligisten TSV Murnau, die Landesligisten FC Memmingen II und TV Erkheim sowie das Regionalliga-Team des FCM geplant.

Zum Trainingsstart waren auch die langzeitverletzten Marco Schad, Daniele Sgodzaj, Sezer Yazir, Christopher Duchardt, Dennis Hoffmann, Matthias Jocham, Samuel Barth, Tim Buchmann und Michael Singer wieder dabei. Bei Duchardt, Hoffmann und Barth wird es noch etwas dauern, bis sie wieder voll belastbar sind.