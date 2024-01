Werder II in einer anderen Dimension: Das sind Deutschlands Oberliga-Torfabriken 2023/24

SV Werder Bremen II (Bremen-Liga, Ø 6,94 Tore pro Spiel)

Mit insgesamt 658 Toren in 128 Spielen und einem Schnitt von über fünf Toren pro Partie ist die Bremen-Liga die mit Abstand torreichste Oberliga Deutschlands. Wenig überraschend also, dass auch die treffsicherste Mannschaft aus der norddeutschen Staffel stammt. Von allen Oberligisten kursiert der Regionalliga-Absteiger SV Werder Bremen II aktuell aber in einer ganz anderen Dimension. 111 Treffer in 16 Spielen und ein Schnitt von 6,94 (!) Treffern pro Spiel spiegeln die Dominanz der Jungprofis, die mit Maik Lukowicz (24 Tore) zudem den besten Oberliga-Angreifer in ihren Reihen haben. Jonas Ghannam