Trainer in der Euroleague? Herbert möchte gerne - der DBB nicht

Der französische Euroleague-Starter ASVEL Lyon-Villeurbanne möchte den deutschen Weltmeister-Coach Gordon Herbert als Trainer verpflichten. Der ist dem Angebot nicht abgeneigt - doch der deutsche Basketball-Bund will aktuell keine Doppelfunktion zulassen. Eine nicht ungefährliche Haltung mit Blick auf andere Nationen.

ASVEL Lyon-Villeurbanne möchte Deutschlands Bundes- und Weltmeister-Trainer Gordon Herbert verpflichten. Ein entsprechender Bericht des "Hamburger Abendblatts" ist kicker-Informationen zufolge richtig. Der 64-Jährige ist dem Angebot nicht abneigt, wäre es für ihn doch die Chance, erstmals in der Euroleague und damit auf höchster europäischer Klub-Ebene zu coachen.

Gleichzeitig würde Herbert gerne Trainer der deutschen Nationalmannschaft bleiben, die er gerade erst zum sensationellen WM-Titel führte, und mit der er bei Olympia 2024 noch Großes vorhat. Die Nationalmannschaft hat für den Kanadier Priorität, ein Abschied steht insofern nicht zur Debatte. Herbert kann sich aber eine Doppelfunktion vorstellen, die im internationalen Basketball und auf europäischer Top-Ebene nicht selten vorkommt.

Spaniens Nationaltrainer Sergio Scariolo war etwa bis vor wenigen Wochen parallel Cheftrainer von Virtus Bologna, das ebenfalls in der Euroleague startet. Der Italiener führte Bologna 2022 nicht nur zum Titelgewinn im Eurocup, er machte Spanien im selben Jahr auch zum Europameister. Ergin Ataman, der mit Anadolu Efes Istanbul zweimal die Euroleague gewann und in diesem Sommer zu Panathinaikos wechselte, ist seit dem vergangenen Jahr wieder türkischer Nationaltrainer.

In Griechenland war Dimitrios Itoudis bis zur WM 2023 Coach der nationalen Auswahl, gleichzeitig betreute er den türkischen Topklub Fenerbahce. In Litauen wird der Vorzeigeklub Zalgiris Kaunaus von Kazys Maksvytis trainiert, der auch die Nationalmannschaft des basketballverrückten Landes coacht.

In Deutschland schließt der DBB solche Doppelfunktionen allerdings für seinen Bundestrainer aus - aktuell. Schon 2011 hatte Dirk Bauermann seinen Job als Bundestrainer aufgegeben, nachdem er mit Bayern München von der 2. in die 1. Liga aufgestiegen war. Eine Ausnahme machte der Verband bei Chris Fleming, der parallel zu seiner Tätigkeit als Bundestrainer auch als Assistenzcoach in der NBA zwischen 2015 und 2017 tätig war. Gut möglich also, dass nun auch in die Causa Herbert nochmal Bewegung kommt, zumal Herbert aufgrund der jüngsten Erfolge große Wertschätzung genießt.

Der Kanadier hat mit dem WM-Titel in diesem Jahr den größten Erfolg der bisherigen Verbandsgeschichte gefeiert und hat auch in der Mannschaft rund um Kapitän Dennis Schröder ein hohes Standing. Zuvor hatte das DBB-Team unter Herberts Führung Bronze bei der erfolgreichen Heim-EM 2022 gewonnen.