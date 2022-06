Träger und Sammler: Götze in der Analyse

Mario Götze kehrt in die Bundesliga zurück und spielt in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt. Dass der Mittelfeldspieler für den Europa-League-Sieger ungemein wertvoll werden könnte, zeigt ein Blick auf seine Daten.

Wer gerade über Mario Götze nachdenkt, über seine Zeit in Eindhoven, über die Rückkehr in die Bundesliga und über das, was von ihm in der kommenden Saison in Frankfurt zu erwarten ist, wer also über all das nachdenkt, der hat natürlich auch im Kopf, wie hoch dieser außergewöhnlich begabte Fußballer vor ein paar Jahren geflogen ist.

Die Nacht von Rio, das Finale der Weltmeisterschaft 2014 und das entscheidende 1:0, das er auf unnachahmliche Art und Weise erzielt hat: All das schwingt bei der Personalie Mario Götze immer mit. Was einem dann aber auch in den Sinn kommt: wie hart dieser begabte Fußballer später gelandet ist.

In der vergangenen Saison hat Mario Götze so oft in der Startelf gestanden wie nie zuvor in seiner Karriere. kicker

Jetzt spielt Götze wieder in der Bundesliga und soll das fortführen, was er in den vergangenen beiden Spielzeiten bei der PSV Eindhoven gezeigt hat. Nach schwierigen Jahren beim FC Bayern und Borussia Dortmund sammelte er in der Eredivisie wieder Einsatzminuten und Scorerpunkte - und er trug das PSV-Spiel als federführender Akteur in der Mittelfeldzentrale.

2021/22 begann Götze so häufig wie noch nie

Wie gut ihm die Zeit in den Niederlanden getan hat, lässt sich auch an den Zahlen ablesen, die Götze in seinen zwei Jahren in Eindhoven zutage gebracht hat. In der vergangenen Saison hatte der 30-Jährige bei 19 Toren seine Füße als Schütze (9) oder Vorbereiter (10) im Spiel - persönlicher Bestwert seit der Saison 2014/15 und überhaupt erst möglich, weil er in 49 Pflichtspielen in der Anfangsformation stand und damit so häufig wie noch nie in seiner Profikarriere. Zum Vergleich: In den drei Saisons zuvor waren es in Summe nur 58 Startelfeinsätze gewesen.

Auch andere Statistiken zeigen, dass Götze in Eindhoven wieder aufgeblüht ist. Er sammelte 4138 Einsatzminuten (79 Prozent des Maximums - Karriere-Höchstwert), trug das Spiel der PSV mit überdurchschnittlich vielen Pässe pro 90 Minuten (61 im Vergleich zum Mittelwert von 38) und brachte 87,8 Prozent seiner Abspiele an (Bestwert aller Mittelfeldspieler und Stürmer der Eredivisie).

Beim BVB spielte Mario Götze auch oft im Angriffszentrum gespielt, bei der PSV eher im Mittelfeld. kicker

Schon 2020/21, seiner ersten PSV-Saison, wusste Götze zu überzeugen. Unter allen Spielern, die mindestens so viele Minuten wie er absolvierten, war der Mittelfeldmann der Spieler mit dem besten Verhältnis zwischen Torschüssen und Toren: Bei jedem dritten Versuch war er erfolgreich. 2021/22 lag seine Quote immerhin noch bei sehr ordentlichen sieben Torschüssen pro Tor.

In der abgelaufenen Saison, die Eindhoven als Vizemeister und Pokalsieger beendete, toppten außerdem nur fünf Eredivisie-Profis seine durchschnittlich 2,3 Torschussvorlagen pro Partie. Das hängt auch mit seiner Position zusammen: Götze spielte bei der PSV - anders als in seinen letzten BVB-Jahren - fast immer im zentralen offensiven Mittelfeld. In 43 seiner 49 Startelfeinsätzen begann er dort.

Seine Ballsicherheit, seine Präsenz und seine Qualitäten vor dem Tor: All das soll Mario Götze nun in Frankfurt zeigen. Auf dass dem Höhenflug von Rio ein Höhenflug mit dem Eintracht-Adler folgt.