"Tradition, Authentizität, Leidenschaft": hummel wird Werder-Ausrüster

Der SV Werder Bremen wird ab der kommenden Saison in Spielkleidung von hummel auflaufen. Am Donnerstag teilte der SVW mit, dass die Dänen auf den bisherigen Partner Umbro folgen werden.

Marvin Ducksch (li.), Leonardo Bittencourt und Co. laufen ab kommender Saison in hummel-Spielkleidung auf. IMAGO/Joachim Sielski

Damit knüpfen die Norddeutschen an die 1970er Jahre an, in denen die Mannen von der Weser bereits zwischen 1976 und 1978 in hummel-Trikots auf Punktejagd gingen. Ein entscheidendes Detail wird sich aber ändern: Damals aufgrund des Trikotsponsors Norda blau gefärbt, werden die Hanseaten nun ihren Vereinsfarben Grün und Weiß treu bleiben.

"Echte Traditionsmarke" mit Grün-Weißen Werten

Grün-Weiß sind laut Klaus Filbry, Geschäftsführer des SV Werder Bremen, auch die Ideale des Ausrüsters: "Für unseren neuen Partner gehört Nachhaltigkeit zum Unternehmensleitbild. Tradition, Authentizität und Leidenschaft für den Sport werden großgeschrieben. Daher passt hummel hervorragend zum SV Werder und seinen Werten." Ein weiterer Faktor sei gewesen, dass es sich bei dem in Hamburg gegründeten Unternehmen um "eine echte Traditionsmarke" handle, "die weltweit bekannt ist und Sport und Lifestyle miteinander verbindet".

Tradition ist es ebenso, die der Sportartikelhersteller an den Bremern schätzt: "Wir sind unglaublich stolz darauf, unsere neue Partnerschaft mit Werder Bremen, einem der traditionsreichsten Fußballvereine in Deutschland, vorzustellen“, kommentierte hummel-CEO Allan Vad Nielsen den Deal und fügte an: "Dies ist eine großartige Gelegenheit für uns, unsere Präsenz als Fußballmarke in Deutschland auszubauen."

Hauptsächlich für das Engagement im Handball bekannt, ist das dänische Unternehmen, das dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, in der Bundesliga dennoch keine Unbekannte. Aktuell trägt mit dem 1. FC Köln bereits ein Team aus der Beletage des deutschen Fußballs hummel. Mit Werder Bremen folgt ab der kommenden Spielzeit nun das zweite.