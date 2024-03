"Topspieler. Magisch. Super Assist": Nicht nur Xabi Alonso schwärmt von Palacios

Am Donnerstag in der Europa League hatte Exequiel Palacios noch enttäuscht, doch bei seinem Comeback in der Liga gegen Wolfsburg brachte der Argentinier nicht nur Leverkusens Trainer Xabi Alonso zum Schwärmen.

Sein Comeback in Baku war nach sechs Wochen Verletzungspause in die Hose gegangen. Am Donnerstag beim 2:2 in der Europa League bei Qarabag Agdam hatte Exequiel Palacios wie viele seiner Mannschaftskollegen in der ersten Hälfte noch einen gebrauchten Tag erwischt. Als Vertreter von Mittelfeld-Stratege Granit Xhaka funktionierte der Weltmeister in Aserbaidschan nicht, wo die Werkself ihre schwächsten 45 Minuten in dieser Saison ablieferte.

Schien der 25-Jährige bei seiner 58-minütigen Rückkehr nach einer Oberschenkelverletzung noch weit von seiner Bestform entfernt, so legte er drei Tage später beim 2:0 gegen Wolfsburg einen bärenstarken Auftritt hin. Unheimlich präsent, zweikampfstark und präzise im Kurzpassspiel prägte der Argentinier von Beginn an die Partie, genauso wie nach dem frühen Wolfsburger Platzverweis, ehe er kurz vor Schluss das 2:0 mit einem glänzenden Zuspiel auf Florian Wirtz vorbereitete, der per Volley vollendete.

Eine Aktion, die auch seinen Trainer begeisterte, der das Duo bei seiner Spielanalyse mit nahezu euphorischen Worten hervorhob, als er die Geduld der Mannschaft lobte: "Wir wollten auf den richtigen Moment warten", erklärte Xabi Alonso, "beim zweiten Tor war es ein super Assist von Pala und das Tor von Flo war Wahnsinn. Eine seriöse Leistung."

Doch der Baske war nicht der Einzige, der von dem Sechser schwärmte, der mit Xhaka an seiner Seite wieder wie ein ganz anderer Spieler erschien. So stimmte Angreifer Nathan Tella, selbst Schütze zum 1:0, eine wahre Hymne auf das Duo Palacios/Wirtz an. "Wenn du Spieler wie Pala oder Flo hast, die so etwas Magisches vollbringen können", erklärte der nigerianische Nationalspieler, "ist das brillant für die Mannschaft."

Knackte Palacios beim 2:0 die VfL-Deckung mit seinem diagonal in den Strafraum gespielten langen Pass, so brillierte er sonst meist mit seinen filigranen Aktionen auf engem Raum. "Er ist ein Topspieler. Gerade für dieses Spiel mit den kurzen Pässen", lobte Geschäftsführer Simon Rolfes den Techniker, "er hat hart dafür gearbeitet, hat in den sechs Wochen viel gemacht. Deswegen ist er auch sofort weder in guter Verfassung."

Palacios ist zurück und nach dem Stolperstart in Baku sofort wieder ein entscheidender Faktor. "Es war für Pala sehr wichtig, fast 90 Minuten zu spielen nach den 58 Minuten am Donnerstag. Eine Option mehr zu haben im Mittelfeld ist sehr gut", freut sich Xabi Alonso, "heute hat er gut gespielt. Für die Mannschaft ist er sehr wichtig."

Xhaka, Andrich, Palacios: Luxusproblem für Xabi Alonso

Weil Palacios im Saisonendspurt für seinen Trainer noch eine Option auf höchstem Niveau darstellt, mit der Bayer 04 auch den Tanz auf drei Hochzeiten erfolgreich bestreiten kann. Und dieser Xabi Alonso mit der Auswahl aus Xhaka, Robert Andrich und eben dem Argentinier selbst vor ein echtes Luxusproblem stellt.