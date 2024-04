Toppmöller hofft nach Fastenzeit auf Steigerung bei Marmoush und Chaibi

Bereits in Stuttgart wird der zuletzt angeschlagene Hugo Ekitiké in den Kader zurückkehren, für Sechser Ellyes Skhiri kommt ein Einsatz dagegen zu früh. Offen ist, wem Trainer Dino Toppmöller auf der rechten Abwehrseite das Vertrauen schenkt.

Von Frankfurts Omar Marmoush (re.) und Fares Chaibi erwartet Trainer Dino Toppmöller am Wochenende einiges. Getty Images

Am Mittwoch stieg Hugo Ekitiké ins Mannschaftstraining ein, hielt auch beim Elf-gegen-elf durch und verkraftete die Einheit laut Dino Toppmöller gut. "Wir sind zuversichtlich, dass er wieder im Kader sein kann. Ob es für die Startelf reicht, müssen wir schauen", sagt der Coach. Er betont: "Es ist schon enorm hilfreich, wenn dieser Spieler uns in den kommenden Wochen zur Verfügung steht und helfen kann, Spiele zu gewinnen."

Ekitiké war nur im Training gut

Vor seiner jüngsten Adduktorenverletzung sei Ekitiké "richtig gut drauf" gewesen und hätte einen "sehr guten, spritzigen, fitten Eindruck" hinterlassen. In den Spielen sah man davon noch nicht allzu viel. Sein großes Talent ließ der Franzose zwar hier und da aufblitzen, doch er war noch kein entscheidender Faktor im Spiel der Eintracht (kein Tor, ein Assist). Der 21-Jährige hat es selbst in der Hand, dies in den kommenden Wochen zu ändern.

Mittelfeldstratege Ellyes Skhiri (Wadenverletzung) wird am Samstagabend dagegen definitiv nicht spielen. "Das reicht noch nicht, das Risiko wäre zu groß, dass er für den Endspurt komplett ausfällt. Ellyes wird darauf vorbereitet, dass er gegen Augsburg mit von der Partie ist", erläutert Toppmöller.

Viel spricht dafür, dass Hugo Larsson und Mario Götze auf der Doppelsechs spielen werden.

Wer soll Führich stoppen? Buta trainiert "sehr gut"

Offen ist, wer hinten rechts anstelle des gesperrten Tuta aufläuft und es mit Chris Führich zu tun bekommt. Nnamdi Collins ist nach seinem Bundesliga-Debüt gegen Werder Bremen (1:1) eine Option, gute Chancen darf sich aber auch Aurelio Buta ausrechnen - obwohl er es gegen Werder nicht mal in den Kader geschafft hatte. "Aurelio hat diese Woche sehr gut trainiert und ist mit anderem Fokus da gewesen. In einem Gespräch habe ich ihm auch erklärt, weshalb er nicht im Kader stand. Natürlich ist er eine Option", sagt Toppmöller.

Buta sei "einer der besten Eins-gegen-eins-Verteidiger", meint der Coach. Die Zweikampfquote des 27-Jährigen liegt in dieser Saison bei soliden 53 Prozent. Unterm Strich überzeugte Buta aber zu selten und verlor deshalb zu Recht seinen Platz in der Elf. Im Hinrundenspiel gegen Stuttgart blieb Buta vor dem entscheidenden Tor zum 1:2 viel zu passiv, trotzdem bescheinigt Toppmöller ihm ein "sehr, sehr gutes Spiel". Das ist wohl unter taktischer Aussage zu verbuchen.

Möglicherweise wird der Trainer sogar auf Collins und Buta setzen. Das würde allerdings nur dann Sinn ergeben, wenn aus der Viererkette im Aufbau im Spiel gegen den Ball eine Fünferkette wird. Toppmöller arbeitet gerne mit solchen Mischformen. In diesem Fall würde Buta die offensivere Rolle bekleiden und bei Stuttgarter Ballbesitz zurückfallen. Ähnlich wie der gesperrte Eric Junior Dina Ebimbe im vergangenen Spiel. Denkbar ist aber auch, dass Ansgar Knauff auf den rechten offensiven Flügel rückt und links Philipp Max (defensiv) ein Duo mit Niels Nkounkou (offensiv) bildet.

Blühen Marmoush und Chaibi nach der Fastenzeit wieder auf?

Eine Steigerung erhofft sich Toppmöller von Fares Chaibi und Omar Marmoush, die wie auch Skhiri während des Ramadan fasteten. "Die Fastenzeit ist vorbei. Sie machen im Training einen ganz anderen, frischen Eindruck und haben viel mehr Power auf dem Platz. Das wollen wir in den nächsten Wochen sehen", betont der Trainer. Klar ist: Schwache Auftritte wie zuletzt darf sich die Eintracht angesichts des knackigen Restprogramms nicht mehr viele erlauben.