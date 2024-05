Toppmöller berichtet von emotionalen Worten seines Kapitäns

Das Saisonfinale in Frankfurt verspricht große Spannung und große Emotionen. Die Eintracht braucht gegen Leipzig noch einen Punkt, um Platz 6 zu sichern. Nach dem Schlusspfiff werden die Vereinslegenden Sebastian Rode und Makoto Hasebe verabschiedet.

Frankfurts scheidender Kapitän Sebastian Rode richtete in seinem letzten Profi-Training emotionale Worte an Mitspieler und Staff. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Schon am Freitag ging es im Abschlusstraining emotionaler zu als gewöhnlich. Kapitän Rode richtete beim letzten Profi-Training seines Lebens einige Worte an seine Mitspieler und den Staff. "Das ist schon im Training eine sehr emotionale Sache gewesen. Er hat in seinen Worten gesagt, dass es schade ist, dass er in dieser Saison nicht der Kapitän sein konnte, der er gerne gewesen wäre, weil er leider zu oft verletzt war. Das war für uns eine große Bürde. Seppl ist ein 'Aggressive Leader', der jeder Mannschaft viel geben kann und auch im Training vorneweg marschiert", sagt Trainer Dino Toppmöller.

Beck und Krösche verabschieden Rode und Hasebe

Ein letztes Mal wird Rode für die Eintracht am Samstag aber noch mal auf dem Platz stehen - wie auch Hasebe. "Wir werden alles daransetzen, dass die beiden das bekommen, was sie verdienen. Da ist auch jeder in der Pflicht, der das Spiel von Anfang an beginnt. Wir wollen das Spiel so gestalten, dass es hinten raus für die beiden vielleicht einen Tick entspannter ist", sagt Toppmöller.

Doch auch bei einem ungünstigen Spielverlauf sollen sie Einsatzminuten bekommen. Sportlich könnten sie der Mannschaft auch in einer "etwas heikleren Schlussphase etwas geben", glaubt der Trainer. Er betont: "Wir wollen auch für diese beiden einen schönen Abschluss von einer anstrengenden Saison haben." Präsident Mathias Beck und Sportvorstand Markus Krösche werden die längst zu Vereinslegenden aufgestiegenen Rode und Hasebe nach dem Abpfiff im Stadion verabschieden.

Entwarnung gibt es bei Verteidiger Robin Koch und Mittelfeldspieler Mario Götze, die am Donnerstag erkältungsbedingt nicht trainierten. Mittlerweile geht es ihnen wieder besser. "Sie konnten das Training ganz normal mitmachen, da bin ich sehr zuversichtlich", sagt Toppmöller. Auch der Trainer selbst fühlt sich schon deutlich fitter, nachdem er die ursprünglich am Donnerstag angesetzte Pressekonferenz erkältungsbedingt um einen Tag verschoben hatte.

Leipzig gewann noch nie in Frankfurt

Mit drei Siegen und vier Unentschieden weist die Eintracht gegen Leipzig eine erstaunliche Heimbilanz auf. Noch nie ist es den Sachsen gelungen, am Main zu gewinnen. Auch nicht im DFB-Pokal, wo sich die SGE 2019/20 im Achtelfinale mit 3:1 behauptete. Allerdings sammelte Frankfurt in den jüngsten acht Bundesligaspielen nur sechs Punkte (ein Sieg, drei Unentschieden). Weniger Zähler holten in diesem Zeitraum lediglich Union Berlin (5) und Darmstadt 98 (4). Ebenso bedenklich: In den vergangenen sechs Partien geriet die Eintracht stets mit 0:1 in Rückstand. Zeit, dass sich was dreht …