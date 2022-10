Tomiaks Lob: "Die Fans sind auf jeden Fall Champions League"

Der 1. FC Kaiserslautern ist als Zweitliga-Aufsteiger weiter eines der formstärksten Teams der Liga. Grund dafür sind auch die eigenen Anhänger.

"Die Fans sind einzigartig, selbst in der Bundesliga findet man das ganz selten. Als Spieler findet man das richtig geil." Borias Tomiak, der beste Spieler beim starken 1:1 beim HSV (kicker-Note 2) hat im SWR-Sport-Podcast "Nur der FCK" ein Loblied auf die Anhänger der Lauterer gesungen. Diese als Grund für den aktuellen Erfolg aufzuzählen, reicht aber lange nicht.

Schon seit Wochen ist Dirk Schusters Team nämlich schier unschlagbar. Sieben Spiele hat Kaiserslautern in Serie nicht verloren, ein starker Wert für einen Aufsteiger. Auch wenn sich die Pfälzer zuletzt sechsmal in Folge remis von ihren Gegnern trennten.

Sieben Mal punktete der FCK nach Rückstand noch

Der Punktgewinn beim Aufstiegsaspiranten aus Hamburg, der immerhin zuvor fünfmal in Serie als Sieger vom Platz ging, kann auf jeden Fall als ein sehr respektabler gesehen werden. Insgesamt lesen sich die Zahlen beim FCK gut: Nach elf Spieltagen steht Schusters Mannschaft auf Platz acht, hat erst einmal verloren und - wie gegen den HSV - satte sieben Mal nach einem Rückstand noch gepunktet. Zudem gab es in den bisherigen fünf Auswärtsauftritten noch keine Niederlage.

Die Stimmung im Team ist daher gut, noch besser findet Tomiak die Fans. Deren Unterstützung im Volksparkstadion sei für " jeden, der Fußball liebt, ein Highlight" gewesen. "Wenn man sieht, dass auswärts über 10.000 aus Lautern nach Hamburg reisen und das Stadion da gefühlt abreißen - das ist auch für uns Spieler einzigartig. Was die Stimmung und das Fanlager angeht, ist das auf jeden Fall Champions League." Der Anhang als Faustpfand, "das zieht sich durch die ganze Saison und gibt uns in solchen Spielen den Extra-Push", so der Torschütze zum 1:1, Lex Tyger Lobinger.

Für die Königsklasse reicht es beim FCK derweil noch nicht, Tomiak und Lobinger schafften es dafür in die kicker-Elf des Tages. Ob es in diese kommenden Spieltag auch Lauterer schaffen, bleibt abzuwarten. Doch aufgrund der Stimmung bei den Roten Teufeln und dem bevorstehenden Heimspiel gegen in ihrer Leistung abfallende Regensburger sollte der ersehnte vierte Saisonsieg her. Damit könnten die Oberpfälzer (aktuell Platz zwölf) auf sieben Zähler distanziert werden. Es wäre ein weiterer Schritt Richtung Klassenerhalt.