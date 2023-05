Tigges zahlt das Vertrauen zurück - schießt er nun den BVB zum Titel?

Steffen Tigges trifft wieder und zahlt das Vertrauen seines Trainers Steffen Baumgart zurück. Am letzten Spieltag kann der Kölner Stürmer nun womöglich seinem Ex-Klub zur Deutschen Meisterschaft verhelfen.

Lange Zeit musste er warten. Genauer gesagt eine gesamte Halbserie. Beim furiosen Kölner 7:1 gegen Werder Bremen am 16. Spieltag hatte Steffen Tigges letztmals getroffen, nun waren wieder die Hanseaten der Gegner. Und Tigges markierte beim 1:1 sein sechstes Saisontor. Damit zahlte er prompt das Vertrauen zurück, das Trainer Steffen Baumgart ihm geschenkt hatte - weil Davie Selke unter der Woche wegen einer gegen Hertha BSC (5:2) zugezogenen Kopfverletzung nicht voll trainieren konnte. Gegen die Berliner hatte der eingewechselte Tigges noch Großchancen vergeben, nun nutzte er seine einzige Gelegenheit in Bremen zur Kölner Führung. "Ich habe schon in den letzten Spielen dran geschnuppert", sagt der 24-Jährige, "es freut mich riesig, nach so langer Zeit wieder zu treffen."

Sechs Tore sind es in seiner ersten FC-Saison, gemeinsam mit Florian Kainz belegt er hinter Ellyes Skhiri, dem sieben Treffer gelangen, Platz zwei in der internen Torjägerliste. Keine überragende Quote für einen Mittelstürmer, und dennoch Ausdruck einer voranschreitenden Entwicklung von Tigges, der vor wenigen Jahren noch als linker Flügelspieler beim VfL Osnabrück agiert hat.

In Dortmund wurde er schließlich zum Mittelstürmer umfunktioniert und hat nun seine erste komplette Bundesligasaison beim FC fast hinter sich. Mit welchen Gefühlen? "Ein paar mehr Tore hätten es sein können", räumt Tigges ein, "aber mit der ersten Saison, den Entwicklungsschritten und den Spielanteilen bin ich schon sehr zufrieden."

Krönen können er und sein Team diese Spielzeit am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Noch-Meister aus München. "Zieht den Bayern die Lederhosen aus", gab der Kölner Anhang seiner Mannschaft in Bremen mit auf den Weg. Wird ausgerechnet Ex-BVB-Angreifer Tigges, der drei Jahre für Schwarz-Gelb spielte, zum Meistermacher? "Die Dortmunder sind gut beraten, sich auf sich zu konzentrieren", sagt der Angreifer, der dem FCB gleichwohl einen heißen Tanz ankündigt. "Ich glaube, ganz Deutschland freut sich, wenn wir vielleicht einen Punkt holen oder drei. Dann freuen wir uns auch, weil es ein erfolgreicher Saisonabschluss wäre. Wir schauen nur auf uns."

Tigges gegen den FC Bayern wieder in der Jokerrolle?

Womöglich schlüpft Tigges am letzten Spieltag jedoch wieder in die Jokerrolle. Sturmkollege Selke demonstrierte in Bremen nach seiner Einwechslung erneut, welche Entwicklung er unter Trainer Baumgart in der Rückrunde genommen hat. Die Großchance von Dimitrios Limnios leitete er per Hacke ein und traf selbst beinahe noch zum Kölner Sieg, als er den Ball jedoch aus kurzer Distanz über das Werder-Tor setzte.