Tigges vor der Rückkehr nach Dortmund: "Keine Euphorie aufkommen lassen"

Die Rückkehr zum Ex-Verein ist für Fußball-Profis kein normaler Spieltag, und doch will Steffen Tigges den Ausflug über die A1 am Samstag nicht überbewerten.

"Ich freue mich darauf, alte Bekannte wiederzusehen und in Dortmund zu sein", sagt Angreifer Steffen Tigges vor dem Duell mit dem BVB (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Am Ende ist es aber auch nur ein Spiel wie jedes andere, das wir mit Vollgas angehen wollen. Ich hoffe, dass wir drei Punkte mit nach Köln nehmen können."

"Wahrscheinlichkeit auf Tore erhöhen"

Ein hehres Ziel angesichts des trotz jüngster Rückschläge immer noch formstarken Gegners - und der aktuellen Flaute des eigenen Klubs. Drei Treffer erzielte der FC in den sieben Spielen der Rückrunde, alle beim 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Seitdem steht die Null - bei Tigges wie bei all seinen Kollegen. "Es ist nervig, weil wir es natürlich ändern wollen", findet der Angreifer: "Wir analysieren, was wir falsch oder nicht ganz richtig machen. Wir müssen die Wahrscheinlichkeit auf Tore erhöhen, indem wir gute Bälle in den Strafraum spielen und wir Stürmer uns dort besser in Position bringen." Dann kämen die Tore auch fast von alleine: "Wenn die Vorlage perfekt ist, wird es in der Mitte einfach, das Ding reinzumachen." Und er als Stürmer müsse "daran arbeiten, dort zu stehen, wo der Ball hinkommt" - immer wieder: "Deswegen versuchen wir, die Abläufe zu trainieren, damit jeder weiß, was der andere macht. Das wird es vereinfachen."

Dennoch belastet das Thema die Stimmung rund ums Team. "Ich schaue mir die Szenen an, versuche aber alles abzuschotten, was von außen kommt." Es werde "viel darüber geschrieben", findet Tigges: "Wenn man das aber alles liest, bekommt man nur schlechte Laune." Er übt sich lieber in Optimismus: "Ich glaube, dass wir schnell wieder dahin kommen werden. Wir lassen uns nicht entmutigen und hören nicht auf, auf das Tor zu schießen."

Tigges sieht sich noch in einer Anpassungsphase

Die angesprochenen Abläufe müsse auch er noch internalisieren. In der Jugend und den ersten Senioren-Jahren beim VfL Osnabrück habe er Linksaußen gespielt, "teilweise sogar links in der Fünferkette". Erst nach dem Wechsel in die U 23 von Borussia Dortmund sei er als Stürmer eingeplant gewesen: "Deswegen muss ich auch noch mehr die Abläufe reinbekommen und sie verinnerlichen." Er mache "noch eine Anpassungsphase durch, in der ich versuche, vom Trainer und auch von Davie Selke alles mitzunehmen". Und da gehe es auch um Positionsspiel: "Ich habe versucht, viel für die Mannschaft zu arbeiten, dadurch aber auch mal in der Mitte gefehlt. Das versuche ich zu ändern."

"Es wird eine heiße Stimmung werden"

Der nächste Gradmesser wird nun Dortmund. Gute Erinnerungen an die Paarung hat Tigges, sein erstes Bundesliga-Tor erzielte er im Oktober 2021 - für Dortmund, gegen den FC, vor der Südtribüne. Der 24-Jährige weiß also, wovon er spricht: "Es wird eine heiße Stimmung werden, es wird ein richtig guter Rahmen für ein hoffentlich gutes Fußballspiel." Und da müsse Köln für Stille sorgen: "Wir wollen versuchen, dass gar keine Euphorie aufkommt und Dortmund sich nicht entfalten kann. Ich hoffe, dass es aus Dortmunder Sicht dann sehr ruhig wird."