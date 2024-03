Tietz: Doppelpack bei der emotionalen Rückkehr

In der vergangenen Saison stieg Phillip Tietz mit Darmstadt in die Bundesliga auf, wechselte danach zum FC Augsburg. Seine erstmalige Rückkehr ans Böllenfalltor verlief beim 6:0-Sieg mit einem Doppelpack erfolgreich, aber auch sehr emotional.

Einstellung des bislang höchsten Bundesliga-Sieges, einem 6:0 gegen den VfB Stuttgart am 20. April 2019, höchster Auswärtssieg überhaupt: Und Phillip Tietz hatte seine große Portion Anteil an diesem historischen Nachmittag für den FC Augsburg. Der 26-jährige eröffnete das muntere Scheibenschießen nach nicht einmal 60 Sekunden und beendete es mit seinem Doppelpack und siebten Saisontreffer. "Ich freue mich extrem über das Spiel und die drei Punkte. Die positive Energie in mir überwiegt, auch wenn mir Darmstadt leidtut", schilderte und begründete der Angreifer seine emotionale Rückkehr.

Jubel gegen Darmstadt? "Das gehört sich nicht"

Darmstadt, das erfuhr der Zuhörer sehr schnell, wird immer etwas Besonderes im Leben von Tietz bleiben. Am Abend vorher sei er an dem Krankenhaus vorbeigefahren, in dem seine Tochter geboren wurde. Nach dem Spiel ging es weiter zu den 1,5 Stunden entfernt wohnenden Schwiegereltern. Allerdings trotz zwei freien Tagen nur für eine Nacht, denn die Tochter müsse am Montag wieder in die Kita.

Neben dem privaten aber verbindet Tietz sportlich viel mit den Lilien aus Darmstadt: "Ich mag diesen Verein extrem. Er hat mich so weit gebracht, dass ich jetzt hier stehen und über einen Doppelpack in der Bundesliga reden kann. Ich habe dem Verein viel zu verdanken, die Verantwortlichen haben etwas in mir gesehen, mich aus der 3. Liga geholt. Dafür bin extrem dankbar", schilderte Augsburgs Stürmer ausführlich. Auch deshalb habe er bei seinem zwei Toren nicht groß gejubelt. "Das war nicht angebracht, das gehört sich nicht."

Ich wollte keinen Gang runterschalten, dafür bin ich zu sehr Sportler. Phillip Tietz

Im Spiel war Tietz hin- und hergerissen zwischen sportlichem Ehrgeiz für seinen Klub und Mitleid für die Ex-Kollegen. "Auch wenn mir Darmstadt leidtut, wollte ich keinen Gang runterschalten, dafür bin ich zu sehr Sportler." Ein Profi, der nach zwei Siegen in Serie mehr mit dem FCA will, schon am kommenden Samstag gegen Heidenheim, den nächsten Aufsteiger. "Dann wollen wir auch wieder gewinnen. Wir unterschätzen sie auf keinen Fall, sie standen bis heute vor uns", sagte er am Samstag. Sollte der nächste Sieg gelingen, wird sich Tietz freuen. Ganz so emotional wie in Darmstadt wird es aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht werden.