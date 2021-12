Thurams langer Weg zurück

Das letzte Heimspiel gegen den SC Freiburg gewann Borussia Mönchengladbach 2:1. Marcus Thuram traf doppelt. Auf eine Torbeteiligung wartet der Franzose in der laufenden Spielzeit noch.

Dass Thuram bisher nicht ins Rollen kam, hat Gründe. Da war der verspätete Einstieg in die Vorbereitung aufgrund der Teilnahme an der Europameisterschaft. Dann die Knieprobleme und eine Trainingspause kurz vor dem Saisonstart. Schließlich, am 2. Spieltag in Leverkusen (0:4), der Tiefschlag: Innenbandriss im Knie. Inzwischen ist Thuram zwar wieder zurück, doch den Nachweis alter Klasse konnte der Angreifer bei seinen Kurzeinsätzen bislang nicht erbringen. Offensichtlich waren die körperlichen Defizite nach der langen Verletzungspause. Die fehlende Spielpraxis.

Hütter mahnt zur Vorsicht

Zu mehr als fünf Teileinsätzen reichte es seit dem Comeback Ende Oktober nicht. Trainer Adi Hütter geht sorgsam mit seinen Rückkehrern um, auch mit Thuram. "Man muss aufpassen auf die Spieler, die lange nicht gespielt haben, die zwei bis drei Monate verletzt waren. Man kann nicht davon ausgehen, dass sie dann gleich 90 Minuten Powerfußball spielen. Man muss den Jungs entsprechend Zeit geben", sagte Hütter vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth. Beim anschließenden 4:0-Sieg gegen den Aufsteiger brachte der VfL-Coach Thuram in der 74. Spielminute und beim Derby in Köln (1:4) für die letzten 25 Minuten. Ob es jetzt gegen Freiburg die Startelf wird, zum ersten Mal seit dem 21. August in Leverkusen?

Gute Erinnerung an den kommenden Gegner

Mit den Freiburgern verbindet Thuram, der in der laufenden Saison noch keine direkte Torbeteiligung vorweisen kann, jedenfalls gute Erinnerungen. Anfang April, beim letzten Aufeinandertreffen, schoss der Offensivmann die Fohlen zum Heimsieg. Beim 2:1-Erfolg im Borussia-Park gelang Thuram sogar ein Doppelpack.