Thuram und Bensebaini: Gladbach stellt sich auf Abschiede ein

Ab Sommer dürften Marcus Thuram und Ramy Bensebaini nicht mehr für Borussia Mönchengladbach spielen. Die Zeichen stehen auf Abschied, Sportdirektor Roland Virkus hält bereits nach Alternativen Ausschau.

Die Faktenlage ist klar: Nach der Saison können Ramy Bensebaini und Marcus Thuram die Borussia verlassen, ohne dass die Fohlen mit einer Ablösesumme entschädigt werden. Nach vier Jahren am Niederrhein laufen die Verträge der beiden Stammspieler aus, beide könnten sich zu neuen Klubs aufmachen.

Dass das aller Voraussicht nach auch der Fall sein wird, deutete Roland Virkus am Donnerstag an. Zunächst sagte Gladbachs Sportdirektor ganz allgemein, als er auf die Personalien angesprochen wurde: "Es ist so, dass wir den Markt ständig beobachten." Dann aber wurde er konkreter und verriet: "Wir müssen schon so planen, als wenn diese Spieler den Klub verlassen."

Im vergangenen Sommer war schon Matthias Ginter ablösefrei gegangen (Virkus: "Matze hat sich anständig verabschiedet"), das dürfte nun auch bei Bensebaini und Thuram so kommen. Der Borussia sind die Hände gebunden - was auch für den Fall Jordan Beyer gilt. Der 22-Jährige spielt seit dieser Saison auf Leihbasis für den FC Burnley, könnte aber dauerhaft auf der Insel bleiben. Für den Aufstiegsfall besitzt der Zweitligist eine Kaufoption - und angesichts von 19 Punkten Vorsprung ist Burnleys Rückkehr in die Premier League nur noch eine Frage der Zeit. "Wir würden den Spieler gerne zurückholen", sagt Virkus, "das Heft des Handelns haben wir aber nicht in der Hand."

Die Zukunftspersonalien sind also nicht gerade positiv - das gilt allerdings auch für die Gegenwart. "Es muss schon ein kleines Wunder passieren, damit er zur Verfügung steht", sagt Trainer Daniel Farke mit Blick auf Jonas Omlin und seine Einsatzchancen bei der Partie gegen den SC Freiburg. Auf "fünf bis zehn Prozent", so Farke, beziffere er die Wahrscheinlichkeit, dass der 29-Jährige nach seiner Verletzung in Mainz am Samstag wieder zwischen den Pfosten stehen könne. Tobias Sippel stehe zwar als Vertreter bereit, aber: "Wir versuchen alles bis zur letzten Sekunde."