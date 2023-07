Thuram-Nachfolger für 10,5 Millionen: Gladbach holt Cvancara

Der Kader von Borussia Mönchengladbach nimmt weiter Form an. Tomas Cvancara kommt von Sparta Prag und schließt die Lücke auf der Mittelstürmerposition. Am Freitag gaben die Fohlen die Verpflichtung des 22-Jährigen offiziell bekannt.

Zwölf Tore in 24 Meisterschaftsspielen gingen vergangene Saison bei Sparta Prag auf sein Konto: Tomas Cvancara. IMAGO/CTK Photo

Cvancara hat in Gladbach nach den erfolgreich absolvierten Medizinchecks einen Vertrag bis 30. Juni 2028 unterschrieben. Die Ablösesumme liegt nach kicker-Informationen im Bereich von 10,5 Millionen Euro.

Mit der Verpflichtung des Tschechen geht es beim Umbau der Borussen-Offensive weiter in schnellen Schritten vorwärts: Am vergangenen Mittwoch präsentierten die Fohlen mit Franck Honorat (26, Stade Brest) schon den Nachfolger des zu Bayer Leverkusen gewechselten Jonas Hofmann. Jetzt ist mit dem Cvancara-Transfer auch die Kaderlücke geschlossen, die der Abschied von Top-Torschütze Marcus Thuram (13 Saisontreffer, ablösefrei zu Inter Mailand) gerissen hat.

"Tomas ist ein torgefährlicher Stürmer, bringt zudem auch viel Schnelligkeit mit“, wird Sport-Geschäftsführer Roland Virkus in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Er ist zwar noch jung, ist aber schon länger im Profifußball etabliert und hat in dieser Saison den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler und wollte unbedingt zu Borussia."

Cvancara sagt über seinen Wechsel in die Bundesliga: "Es ist toll, hier zu sein. Der Borussia Park ist ein großartiges Stadion. Ich kann es kaum abwarten, im Training richtig zu starten, hier zu spielen und auch Tore zu schießen."

Cvancara: Schlüsselfigur bei Spartas Meistertitel

Mit dem Cvancara-Kauf setzen die Borussen ihren Verjüngungskurs konsequent fort. In Fabio Chiarodia (18, Werder Bremen), Grant-Leon Ranos (19, FC Bayern) und Lukas Ullrich (19, Hertha BSC) wurden drei vielversprechende Talente verpflichtet, Honorat ist vier Jahre jünger als Hofmann, außerdem wurde für die offensive Außenbahn noch der 24-jährige Robin Hack (Arminia Bielefeld) geholt. Und auch auf der Mittelstürmerposition verjüngt sich Gladbach deutlich: Cvancara ist drei Jahre jünger als Vorgänger Thuram.

Gladbachs neue Stürmerhoffnung hat bei Sparta Prag eine starke Saison gespielt. Zwölf Tore gelangen dem schnellen Cvancara in 24 Meisterschaftsspielen, er zählte zu den Schlüsselfiguren bei Spartas Gewinn der Meisterschaft. Im März feierte der Angreifer sein Debüt in der tschechischen Nationalmannschaft und ließ bei seiner Premiere aufhorchen, als ihm gegen Polen (Endstand 3:1) schon in der 3. Spielminute der erste Länderspieltreffer gelang. Insgesamt stehen bei Cvancara zwei Länderspiele auf dem Konto.

Weitere internationale Einsätze sammelte er im Europapokal mit 14 Spielen in der Europa-League-Qualifikation, Europa Conference League und Europa-Conference-League-Qualifikation. Dabei gelangen Cvancara vier Treffer.