Thuram: Ist Wolfsburg der Wendepunkt?

Marcus Thuram erzielte am Samstag beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Saisontor. Bei Borussia Mönchengladbach hoffen sie, dass der Angreifer das lange Tief überwunden hat.

Dieses Mal zahlte Thuram das Vertrauen zurück. Anders als bei der 0:3-Pokalblamage in Hannover Mitte Januar rechtfertigte der Franzose gegen Wolfsburg seine Nominierung. Auf die Liga bezogen stand Thuram zum ersten Mal seit dem 18. Dezember (1:1 bei der TSG Hoffenheim) wieder in der Startelf - und sorgte mit dem Kopfballtreffer zum 1:2 für den wichtigen Anschluss. Es war, man mag es kaum glauben, der erste Scorerpunkt für den Offensivmann in dieser Saison. Ist der Knoten jetzt geplatzt bei Thuram? Wird das Wolfsburg-Spiel zum Wendepunkt?

Es wäre phänomenal, wenn Tikus jetzt richtig Auftrieb bekommt. Jonas Hofmann

"Es wäre phänomenal, wenn Tikus jetzt richtig Auftrieb bekommt. Ich glaube auch fest daran, weil Tore jedem Spieler Selbstvertrauen geben. Ich weiß das aus Erfahrung", erklärte Jonas Hofmann. "Für unser Spiel", so Borussias Top-Torschütze weiter, "wäre es sehr wichtig, dass er wieder in Fahrt kommt. Denn er ist schnell, kann Bälle halten und sich auch mal gegen zwei Gegenspieler behaupten. Mit ihm haben wir vorne jemanden drin, der in die Duelle geht und bei Flanken auch mal ein Kopfballtor erzielen kann. Dadurch sind wir breiter aufgestellt." Zumal Breel Embolo, der für Thuram auf die Bank musste, unter Beweis stellte, dass er auch als Joker funktionieren kann. Das 2:2 des Schweizers war erst das zweite Tor eines Gladbacher Einwechselspielers in der laufenden Saison.

Selbstvertrauen der Schlüssel

Für Sportdirektor Roland Virkus liegt der Schlüssel beim Thema Thuram im Selbstvertrauen. In vielen Gesprächen in den vergangenen Wochen wurde dem Franzosen der Rücken gestärkt. "Er macht das Tor - und ackert auch für die Mannschaft", lobte Virkus nach dem Schlusspfiff. Trainer Adi Hütter setzt ebenfalls darauf, dass das lange, lange Tief jetzt überwunden ist. Seit der schweren Knieverletzung im August, die auch den Wechsel zu Inter Mailand platzen ließ, kam Thuram nie auf Touren. Hütter: "Tikus hatte es in dieser Saison mit seiner Verletzung nicht leicht. Ich freue mich sehr für ihn, der Treffer wird ihm guttun."