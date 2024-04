Thorup: "Wir fahren mit ganz breiter Brust nach Frankfurt"

Den jahrelangen Druck des Abstiegskampfes hat der FC Augsburg hinter sich gelassen. Vielmehr darf er von der zweiten Europapokal-Teilnahme der Vereinsgeschichte hoffen. Ein Sieg am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt wäre der nächste große Schritt.

Fünf Siege und ein Remis aus der vergangenen sieben Partien haben für einen Stimmungswandel beim FC Augsburg gesorgt. "Die Mannschaft baut Selbstvertrauen auf, wir haben unsere Momente, befinden uns im Flow. Das gibt mir ein gutes Gefühl", sagte Jess Thorup am Mittwochmittag auf der Pressekonferenz vor der Auswärtsfahrt nach Frankfurt.

Ein positives Gefühl dürfte dem Trainer auch die bevorstehende Rückkehr von zwei Leistungsträgern geben. Rechtsverteidiger Kevin Mbabu (nach Faserriss) und Sechser Kristijan Jakic (nach Fußprellung) trainierten in dieser Woche mit der Mannschaft und sollen, wenn sie keine Reaktion mehr zeigen, die Startelf verstärken. Auch Niklas Dorsch befindet sich laut Thorup auf dem Weg zurück in den Kader, der Sechser hatte zuletzt länger pausieren müssen, ist hinter Jakic aber nur noch zweite Wahl. Nicht so gut sieht es bei Iago aus, der Linksverteidiger befindet sich wegen einer Fußprellung nur im Lauftraining. Für Fredrik Jensen ist die Saison nach einer Waden-OP wie bereits zuvor für Robert Gumny (Kreuzbandriss) und Elvis Rexhbecaj (Mittelfußbruch) beendet.

Auch wenn Jakic nicht bei hundert Prozent sei, auf die Leihgabe der Eintracht will Thorup nicht verzichten, zumal die Rückkehr zum Ex-Klub eine besondere Partie für den Kroaten sei. "Er ist ein Winner-Typ, der immer alles gibt", lobt der Trainer, hebt Zweikampfstärke und Positionsspiel Jakics hervor.

Bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz würde der FCA an der Eintracht auf Platz sechs vorbeiziehen, zudem zum vierten Mal in 13 Jahren Bundesliga die 40-Punkte-Marke knacken. "Wir fahren mit ganz breiter Brust nach Frankfurt", kündigt Thorup an, drei Punkte seien wie immer das Ziel. Die Eintracht hält er dennoch für eine Top-Mannschaft, die sich eigentlich jedes Jahr für den internationalen Wettbewerb qualifizieren müsse. Der FCA kann dies in diesem Jahr verhindern. Und zumindest für Freitag sind die Voraussetzungen nicht die schlechtesten.