Thorup: "Niemand traut uns etwas zu"

Nach vier Niederlagen in Serie droht dem FC Augsburg zum Saisonabschluss ein neuer Negativrekord - ausgerechnet beim Spalier für den neuen Meister in Leverkusen. Trainer Jess Thorup glaubt jedoch an eine Überraschung.

Optimist: FCA-Trainer Jess Thorup glaubt an einen Coup in Leverkusen. IMAGO/Pressefoto Baumann

Fünf Niederlagen am Stück kassierte der FCA in der Bundesliga noch nie. Bittere Ironie, sollte es ausgerechnet nun passieren, als es unter Thorup monatelang sehr gut lief und der Klassenerhalt frühzeitig feststand. Doch so schwer die Aufgabe inmitten der Leverkusener Meisterfeier sein mag: Der Däne glaubt an die Chance seiner Mannschaft, schöpft seine Motivation aus einer faustdicken Überraschung: "Wir sind die letzte Mannschaft, die Leverkusens Saison ohne Niederlage verhindern kann. Keiner traut uns in Leverkusen etwas zu, aber ich glaube daran." Diesen Optimismus versah er auf der Pressekonferenz am Donnerstag mit dem Zusatz: "Wenn wir nicht daran glauben, können wir gleich daheim bleiben."

Augsburg hat die 40er Marke vor Augen

Das Thema Europa kam am Donnerstag nicht mehr auf, auch wenn noch eine theoretische Chance für den FCA besteht. Vielmehr droht ihm nach dem jüngsten Abrutschen auf Rang zehn die neunte Spielzeit in der unteren Hälfte der Abschlusstabelle. Auch das hätte es nie zuvor gegeben. Bitter auch, wenn es bei 39 Punkten bliebe und das Verfehlen der 40er Marke seit 2017/18 eine Fortsetzung fände.

Beim Personal bleibt die Auswahl beschränkt. Neben den Langzeitausfällen Robert Gumny, Elvis Rexhbecaj, Fredrik Jensen und Finn Dahmen fehlt der gesperrte Kevin Mbabu. Ihn dürfte Mads Pedersen oder Maximilian Bauer ersetzen. Iago, Ruben Vargas, Pep Biel und Kristijan Jakic fehlten unter der Woche im Training. Sicher wird davon nur Iago zur Verfügung stehen, bei dem es persönliche Gründe waren. Bei Vargas sollte Thorup sich die letzte Partie vor der WM in Katar anschauen, als der Schweizer damals aus Angst vor einer Blessur völlig gehemmt agierte, ein- und alsbald wieder ausgewechselt worden war.

Sein "ganz großes Fazit" will Thorup erst nach dem letzten Spiel ziehen. "Es wird schwierig, das weiß ich. Aber wer weiß, vielleicht haben wir das Glück und gewinnen. Ich glaube daran." Es wäre eine faustdicke Überraschung gegen jede Wahrscheinlichkeit und den Trend der vergangenen Wochen.

Ab in den Urlaub - Neustart am 8. Juli

Die Mannschaft wird direkt nach dem Spiel am Samstag heimfliegen, sich nach einem Treffen am Sonntag in den Urlaub verabschieden. Das erste Training ist laut Thorup für den 8. Juli geplant.