Thielmanns Ziele in Köln - und warum er die scheidenden Hector und Horn verehrt

Sein 21. Geburtstag am vergangenen Freitag ging im medialen Gedränge der allgemeinen Feierlichkeiten um Jonas Hector und Timo Horn ein bisschen unter. Kein Problem für Jan Thielmann - im Gegenteil.

Denn gerade die beiden Kollegen sind es, die Jan Thielmann faszinieren. Und auf die Frage, ob und wie sie fehlen werden in der kommenden Saison, sprudelt es nur so heraus aus dem U-21-Nationalspieler: "Immens! Egal ob in der Kabine oder auf dem Platz, es sind beides super Typen. Vereinslegenden, zu denen man jeden Tag aufschaut, die sich am Ende ihrer Karriere hinsetzen und sagen können, dass sie alles erreicht haben."

Er sagt es nicht laut. Doch Thielmann vermittelt den Eindruck, als wolle er genau das erreichen, was Hector und Horn erreicht haben - ein Profi zu werden, der irgendwann in ferner Zeit mal genauso verabschiedet wird wie die älteren Kollegen am Samstag. Lang hin ist es bis dahin noch, andere Ziele stehen im Vordergrund: "Auf Dauer ist es mein Ziel, Stammspieler zu werden", sagt der Offensiv-Allrounder, "egal wo, ob auf der Acht oder im Sturm. Ich bin variabel einsetzbar und das ist eine meiner Stärken." So viele Spiele wie möglich will er machen, so viele Tore schießen, wie es geht: "Ich will der Mannschaft helfen." Und irgendwann mal eine Vereinslegende werden? "Ja, vielleicht auch mal eine Legende werden."

Fünf Effzeh-Talente kriegen ihre Chance

Bis dahin wird noch eine Menge passieren, als nächstes zum Beispiel die U-21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien. Sollte nichts dazwischenkommen, wird Thielmann (ebenso seine Kölner Kollegen Denis Huseinbasic und Eric Martel) im Kader für das Turnier auftauchen, das für die DFB-Auswahl am 22. Juni mit dem Spiel gegen Israel beginnt, am 25. Juni spielt das Team von Trainer Antonio Di Salvo gegen Tschechien, am 28. Juni gegen England.

Je nach Abschneiden gibt es zwei Wochen Urlaub ab dem Tag der Rückreise der Nationalmannschaft. Es kann also eng werden mit der Teilnahme am FC-Trainingslager, das für den 13. bis zum 21. Juli in Maria Alm/Österreich gebucht wurde. Für diese acht Tage wurde - wie dies bereits schöne Tradition in Köln ist - erneut eine Gruppe von Nachwuchstalenten eingeladen: Elias Bakatukanda (Abwehr), Max Finkgräfe, Meiko Wäschenbach (beide Mittelfeld) sowie die Angreifer Damion Downs und Justin Diehl bekommen die Chance, sich über einen längeren Zeitraum zu zeigen.