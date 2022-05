Thielmanns Saison ist vorzeitig beendet

Jan Thielmann zog sich im Heimspiel des 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg eine Bänderverletzung zu. Somit wird der Youngster in Stuttgart fehlen.

Der 1. FC Köln muss am letzten Spieltag auf Jan Thielmann verzichten. Der Tabellensiebte teilte am Dienstag mit, dass sich der Offensivspieler beim 0:1 gegen den VfL Wolfsburg eine Bänderverletzung zugezogen hatte. Damit wird der 19-Jährige die Domstädter nicht mehr im Rennen um die Europa League unterstützen - der FC zieht in den zweithöchsten internationalen Wettbewerb ein, wenn Union nicht gegen Bochum gewinnt und er selbst in Stuttgart dreifach punktet.

Theoretisch könnten die Rheinländer auch noch den SC Freiburg überholen. Dafür müsste der Sport-Club aber deutlich gegen Leverkusen verlieren und die Baumgart-Elf einen Kantersieg bei den Schwaben einfahren.

Der U-21-Nationalspieler bestritt in der laufenden Saison 29 Partien und erzielte dabei drei Tore. Zumeist kam er als Joker in die Partie (19). Lediglich zweimal spielte der Offensivspieler über die volle Distanz.

Neben Thielmann standen am Dienstag auch Dejan Ljubicic und Sebastian Andersson nicht mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Während der Mittelfeldspieler aufgrund von privaten Gründen überhaupt keine Einheit absolvierte, trainierte der Angreifer individuell.