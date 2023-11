Janssen netzt doppelt: Abgezockter SV Meppen nutzt grobe Teutonia-Schnitzer

Der SV Meppen hat am Sonntag im Verfolgerduell beim FC Teutonia Ottensen 05 mit einer reifen Leistung seine Erfolgsserie fortgesetzt, profitierte aber auch von zwei groben Fehlern der Nullfünfer. Marek Janssen traf doppelt.

In der Spur: Der SV Meppen um Mittelstürmer Marek Janssen (Mitte) durfte in Ottensen einen verdienten Auswärtssieg feiern. IMAGO/Werner Scholz

Der FC Teutonia Ottensen 05 musste am vergangenen Spieltag gegen den TSV Havelse mit einem Unentschieden leben. Im Kräftemessen am Sonntag mit dem SV Meppen brachte Trainer Dominik Glawogger im Gegensatz zu jenem 2:2 in seiner ersten Elf Brodersen für Siala.

Für den SV Meppen lief es mit drei Siegen am Stück zuletzt wie am Schnürchen. Im Vergleich zum jüngsten 4:2 gegen Eintracht Norderstedt ließ Coach Adrian Alipour am Sonntag im Stadion Hoheluft van Looy und Haritonov für Bruno Soares (für ein Spiel suspendiert) und Mißner starten. Zudem stand Pünt für Schmidt (krank) im Tor und feierte damit ein Regionalliga-Debüt.

Teutonia fand besser in die Partie, Wohlers sprühte vor Spielfreude und feuerte die ersten gefährlichen Schüsse ab. Doch dank eines groben Fehlers von Brodersen ging der SVM in der 9. Minute in Führung. Der Heimverteidiger verschätzte sich bei einem langen Ball im eigenen Strafraum, Janssen nahm die Kugel auf und vollstreckte frei vor Torwart Liesegang.

Auch danach verzeichnete Ottensen optische Vorteile, bis Schepp in Minute 22 nach einer Flanke von Seidel vom rechten Flügel am langen Pfosten freistehend köpfen durfte, sich diese Riesenchance auf das 2:0 aber entgehen ließ. Fünf Minuten später tauchte der Meppener Stürmer ein weiteres Mal am langen Pfosten auf, doch diesmal kam er nach Ablage von Karademir einen Schritt zu spät.

Die Emsländer hatten bis dato die größeren Chancen und konnten dazu die Teutonen auch immer besser von ihrem Tor fernhalten. Erst in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte kamen die Gastgeber wieder zu Abschlüssen, denen aber das gewisse Etwas fehlte. Gleiches galt für einen Haritonov-Volley in der 39. Minute, der das Ottenser Tor doch deutlich verfehlte. Kurz darauf ließ Teutonia Schepp unbehelligt durchs Mittelfeld laufen, der anschließende Flachschuss prallte an den Pfosten.

Mit 1:0 für Meppen ging es in die Pause. Verdient, denn der letztjährige Drittligist hatte die klareren Chancen und ließ hinten wenig gefährliche gegnerische Abschlüsse zu.

Prasse-Steilpass rollt ins Tor

Nach Wiederbeginn plätscherte die Begegnung etwas vor sich hin, bis Meppen in der 57. Minute durch einen weiteren groben Teutonia-Patzer auf 2:0 erhöhte. Prasse schlug einen Steilpass auf Schepp, der verpasste aber knapp den Ball, doch da auch Torwart Liesegang - der offenbar damit gerechnet hatte, dass Schepp dem Pass noch eine Richtungsänderung geben würde - die Kugel passieren ließ, rollte diese über die Linie.

Danach lief Vieles wie im ersten Spielabschnitt: Bei Ottensen zirkulierte teilweise ansehnlich der Ball, doch dichtstehende Meppener ließen nichts anbrennen und setzten ihrerseits gefährliche Nadelstiche.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

In der 68. Minute hatte Debütant Pünt im SVM-Tor allerdings eine große Portion Glück: Seine Faustabwehr landete bei Maiolo, der seinen Flachschuss am Keeper vorbeibrachte, doch ein Meppener Abwehrspieler stand dahinter und klärte. Doch das war es auch schon mit brenzligen Szenen vor dem Gästetor. Teutonia 05 erweckte in der Schlussphase nicht den Eindruck, noch mal an eine Wende zu glauben. Ab der 82. Minute wurde der Weg zum möglichen Punktgewinn für Ottensen noch ein großes Stück weiter. Nach hartem Einsteigen im Mittelfeld gegen Janssen sah der bereits verwarnte Weidlich die Gelb-Rote-Karte.

Endgültig den Deckel drauf schraubte Janssen in der Nachspielzeit. Eine Prasse-Flanke von rechts erwischte der 26-Jährige perfekt per Kopf und der Ball flog im hohen Bogen in den Knick. Der Schlusspunkt unter einem verdienten Auswärtssieg des SV Meppen, der sich auch defensiv Bestnoten verdiente.

Die nächsten Aufgaben

Bereits unter der Woche ist der FC Teutonia erneut gefordert, am Mittwoch um 14 Uhr wartet auswärts der FC St. Pauli II. Meppen geht am Freitag wieder auf Reisen, diesmal zur SV Drochtersen/Assel.