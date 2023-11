SV Meppen suspendiert Soares für ein Spiel

Der SV Meppen hat Bruno Soares bis einschließlich 19. November vom Trainings- und Spielbetrieb ausgeschlossen. Grund dafür: Ein Streit mit einem Mitspieler.

In einer knappen Meldung gab der Verein bekannt, dass Bruno Soares bis einschließlich Sonntag nicht am Trainings- und Spielbetreib teilnehmen darf. Ursache ist ein Streit mit einem Mitspieler - Näheres dazu gab der Verein aber nicht bekannt: "Der SV Meppen wird, auch aus Schutz der beiden Personen, keine weiteren Details zu dem Vorfall nach außen kommunizieren", heißt es.

Damit fehlt der 35-jährige brasilianische Innenverteidiger, der in der aktuellen Saison bisher in acht Spielen auflief und dabei einen Treffer erzielte, am kommenden Sonntag beim Verfolgerduell gegen den Tabellennachbarn Teutonia Ottensen, wo der SVM den vierten Sieg in Serie einfahren will. Zur kommenden Woche soll Soares in den Trainingsbetrieb zurückkehren.