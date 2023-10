Teuchert über Elfmeter-Geheimnis und familiären Druck vor dem nächsten Spiel

In fast allen Spielstatistiken lagen Hannover 96 und der 1. FC Magdeburg nach dem 2:1 für die Niedersachsen am Freitagabend nahezu gleichauf. Gerade die spielentscheidende Szene sorgte am Ende daher für Gesprächsstoff.

Verwandelte gegen Magdeburg schon den sechsten Elfmeter dieser Saison: Cedric Teuchert. IMAGO/Eibner